Marcelo vai jogar com o Fluminense na Copa do Brasil hoje. Foto: Reprodução Marina Garcia/FFC

Transmissão do jogo do Fluminense x Paysandu na Copa do Brasil - 12/04

Transmissão do jogo do Fluminense x Paysandu na Copa do Brasil – 12/04

Campeão carioca no fim de semana, o Fluminense concentra-se para estrear na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 12 de abril. O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do jogo do Fluminense hoje às 19h30 (Horário de Brasília) pela primeira partida da terceira fase na competição.

Nenhum dos times pode ser eliminado nesta quarta. O segundo confronto da terceira fase entre Paysandu e Fluminense será disputado na próxima terça-feira, 25 de abril, às 20h.

VEJA TAMBÉM: conquista do Fluminense no Carioca 2023

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje

O Amazon Prime Video no serviço de streaming transmite o jogo do Fluminense hoje na Copa do Brasil nesta quarta-feira. O duelo tem início às 19h30, horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Nenhum canal de transmissão vai exibir a partida entre Fluminense e Paysandu hoje. O serviço de streaming da Amazon obteve a preferência no calendário de transmissões da competição.

O valor de assinatura do Prime Video é R$ 14,90 por mês ou R$ 119 o ano. O membro tem acesso à filmes, séries, documentários e agora os jogos da Copa do Brasil ao vivo. Dá para assistir no computador (primevideo.com) ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Perguntas frequentes sobre o Prime Video

Como fazer a assinatura do Prime Video?

Acesse o site primevideo.com, clique em "experimente 30 dias grátis", faça uma conta no site da Amazon e aí escolha qual opção de mensalidade deseja.

Qual o valor de Prime Video?

O valor mensal do Prime Video sai por R$ 14,90 enquanto o anual sai por R$ 119 no ano.

Como ter a Amazon Prime de graça?

Não é possível ter o Amazon Prime de graça.

Arbitragem

O experiente árbitro Anderson Daronco vai apitar o jogo do Fluminense hoje contra o Paysandu na terceira fase da Copa do Brasil. A escala de arbitragem da CBF definiu os auxiliares Rafael da Silva Alves, Jorge Eduardo Bernardi e o quarto árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

No Var, árbitro de vídeo, Rafael Traci será o responsável por observar todos os lances da partida nesta quarta-feira. Os assistentes vão ser Luciano Roggenbaum, Marco Aurelio Augusto e Roberto Perassi.

Escalações de Fluminense x Paysandu

Após conquistar o seu primeiro grande título do futebol brasileiro, o técnico Fernando Diniz deve escalar os titulares nesta quarta-feira.

Já o Paysandu, do comandante Márcio Fernandes, também estará completo.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Marcelo; Alexsander, André, Ganso, Jhon Arias; Keno e Cano.

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson, Filemon, Igor Fernandes; Paulo Henrique, João Vieira, Geovane; Gabriel, Vinícius Leite e Mário Sérgio.

Últimos ajustes com o Artilheiro 📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/H6ITY9Gyg2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 11, 2023

Quantos títulos da Copa do Brasil tem o Fluminense?

O Fluminense tem apenas um título da Copa do Brasil, conquistado em 2007. O elenco aparece na parte de baixo na lista dos maiores vencedores ao lado de Vasco, Santos e Athletico PR.

Naquele ano, o Tricolo das Laranjeiras passou pelo ADESG na primeira fase, depois o América de Natal na segunda, o Bahia nas oitavas de final, o Athletico nas quartas e o Brasiliense nas quartas. Na final, Fluminense e Figueirense brigaram pelo título.

No primeiro jogo o empate em 1 a 1 prevaleceu. Depois, o tricolor carioca venceu por 1 a 0 com gol de Roger.

Leia também:PALMEIRAS: quem vai entrar no lugar do Rony?