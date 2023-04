Que horas é o jogo do Santos hoje na Copa do Brasil e onde assistir - 11/04

O Santos viaja até Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para enfrentar o Botafogo SP nesta terça-feira, 11 de abril, pela primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil. O Estádio Santa Cruz será o palco do embate. O horário do jogo do Santos hoje e como assistir você confere no texto.

Horário do jogo do Santos hoje ao vivo

O jogo do Santos nesta terça-feira, 11 de abril de 2023, vai começar às 19h, horário de Brasília, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.

Este é o primeiro confronto entre os dois na terceira fase na Copa do Brasil. O mando de campo é do time de Ribeirão, mas a volta será disputada na casa do Peixe.

O Estádio Santa Cruz tem capacidade para receber 29 mil torcedores.

Que canal vai transmitir Botafogo SP e Santos hoje?

O SporTV e o Premiere transmitem na TV fechada o jogo do Santos hoje na Copa do Brasil. O duelo contra o Botafogo tem início às 19h, horário de Brasília. Também dá para assistir no streaming GloboPlay.

Para assistir ao duelo entre Santos e Botafogo SP hoje você precisa ter a TV paga em casa. Caso seja assinante mas não tem disponível o canal SporTV ou o pay-per-view Premiere, entre em contato com o seu operador. Daí, é só sintonizar e torcer pelo seu clube do coração.

A narração vai ser de Odinei Ribeiro com comentários de Sérgio Xavier e Ricardinho.

Existe também a opção de sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Pagando por mês ou no ano, dá para ter acesso à filmes, séries e novelas exclusivas da emissora no computador (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo para dispositivos com internet.

Escalações de Botafogo SP x Santos

O treinador Adilson Batista, do Botafogo, não tem desfalques nesta terça-feira.

Já Odair Hellmann, comandante do Santos, continua sem Soteldo, Mendoza, Lucas Braga, Joaquim, João Lucas e Alex Nascimento.

Botafogo SP: Matheus; Vidal, Gustavo Henriqu, Diogo Silva, Jean; Tárik, Robinho, Filipe Souto; Tomás Andrade, Osman e Edinho Carioca.

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Camacho, Daniel Ruiz, Dodí, Lucas Lima; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo.

Quando é o jogo de volta?

O duelo de volta entre Santos e Botafogo de Ribeirão está agendado para quarta-feira, 26 de abril, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, na Baixada Santista.

O resultado do primeiro confronto é que vai definir o caminho até a segunda partida. Quem vencer garante a vantagem, enquanto o perdedor terá que dar a volta por cima se quiser lutar pela classificação.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai decidir quem segue na competição.

De olho na 📺! Esses são os jogos que terão transmissão do @sportv e do @canalpremiere essa semana na #CopaBetanodoBrasil! pic.twitter.com/PhMG5nJMkg — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) April 10, 2023

