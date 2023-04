Saiba como assistir ao jogo do Galo hoje na Copa do Brasil. Foto: Reprodução Pedro Souza / Atlético

Quem vai transmitir o jogo do Galo hoje na Copa do Brasil – 26/04

Pela partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 26 de abril, às 19h30, horário de Brasília, no Estádio Bento Freitas. Saiba onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo na televisão e na internet.

O Atlético venceu o primeiro jogo por 2 a 1, por isso só precisa do empate para se classificar. O time gaúcho precisa de dois gols ou mais de vantagem para avançar.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo

O torcedor poderá assistir ao vivo o jogo do Galo hoje pelo Prime Video, serviço de streaming do Amazon para assinantes. Não tem transmissão na TV.

Quem é cliente do streaming pode assistir em qualquer lugar do Brasil pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smartv se o aparelho for compatível. Por mês o valor é de R$ 14,90 ou R$ 119 no ano (equivalente a R$ 9,92 ao mês).

A narração vai ser de Bruno Cantarelli.

Data: 26 de abril de 2023

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Bento Freitas

Onde assistir: Amazon Prime Video

Escalações de Brasil de Pelotas x Atlético MG

O técnico Eduardo Coudet, do Atlético Mineiro, deverá escalar os seus principais jogadores para a decisão nesta quarta-feira. Igor Rabello, Guilherme Arana, Alan Kardec e Pedrinho estão fora por lesões.

Do outro lado, o técnico Rogério Zimmerman não tem baixas.

Brasil de Pelotas: Pitol; Dumas, João Marcus, Mário Henrique, Luiz Gustavo; Amaral, Guilherme Nunes, Rafael Pernão; Patrick, Márcio Jonatan e Da Silva.

Atlético MG: Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs, Rubens; Allan, Rodrigo Battaglia, Hyoran; Zaracho, Paulinho e Hulk.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

Premiação da terceira fase para as oitavas

O time que carimbar o passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil vai faturar R$ 3,3 milhões como premiação da CBF.

Este ano, a entidade de futebol brasileiro aumentou os valores em todas as fases da competição mais democrática do Brasil. O campeão vai ganhar R$ 70 milhões. Cada vez que o clube avança uma etapa, ele ganha mais valores, cada nova fase é um número mais alto na sua poupança.

Se o time começar a jogar na primeira fase e ser campeão, ele vai faturar mais do que um time que começou a jogar apenas na terceira fase, por exemplo.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Galo hoje vai ser Bruno Arleu de Araujo nesta quarta-feira de Copa do Brasil. Os auxiliares vão ser Rodrigo Figueiredo Henrique, Thiago Henrique Neto Correa e o quarto árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável vai ser Rodrigo Nunes de Sa, árbitro FIFA. Ele será responsável por analisar cada momento da partida envolvendo possível pênalti, faltas e cartões vermelhos.

