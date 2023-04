Quem vai transmitir o jogo do Inter online na Copa do Brasil em 27 de abril

O Estádio Rei Pelé, em Alagoas, recebe a partida de volta entre CSA e Internacional nesta quinta-feira, 27 de abril, na terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 20h (Horário de Brasília) no jogo do Inter com transmissão exclusiva no serviço de streaming.

Por 2 a 1, o Inter venceu o primeiro jogo da terceira fase. O time gaúcho só precisa do empate para carimbar o passaporte, enquanto o CSA terá que marcar dois ou mais gols.

Onde vai passar o jogo do Inter online hoje

O Amazon Prime Video é onde o torcedor pode assistir jogo do Inter na Copa do Brasil hoje. Não tem transmissão em nenhum canal da TV.

Quem é cliente pode assistir a partida entre CSA e Internacional em qualquer lugar do Brasil pelo aplicativo do celular, tablet, smartv ou até no computador. Por mês, o valor a ser pago é de R$ 14,90 enquanto no ano é de R$ 119.

A narração fica por conta de Cléber Machado.

Data: 27 de abril de 2023

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Alagoas (AL)

Onde assistir jogo CSA x Internacional ao vivo: Amazon Prime Video

E se der empate?

Se CSA e Internacional não saírem do zero a zero, é o Colorado que se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo, o elenco tem a vantagem.

Mas se a partida terminar com a vitória do CSA por 1 a 0, aí a disputa vai para pênaltis. De acordo com o regulamento da CBF, o empate na soma dos dois placares obriga os times a decidirem a vaga nas penalidades.

Não tem prorrogação ou o critério do gol fora de casa na Copa do Brasil.

Escalações de CSA x Internacional

Mesmo com a vantagem do primeiro jogo, o Inter entra em campo nesta quinta-feira, no horário das 20h, em busca do triunfo e a classificação nas oitavas de final. O técnico Mano Menezes não deve poupar os titulares, mas continua sem Mercado e Gabriel.

Para o CSA, manter o que tem de melhor no elenco é indiscutível se quiser brigar pela vaga nas oitavas. O treinador Vinicius Bergantin não terá Guilherme Rend, Tito, Everton Silva e Ruan.

CSA: Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Forster, Rhuan; Bruno Mathias, Moisés, Tomas Bastos; Thiaguinho, Gabriel Taliari e Jô.

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Renê, Mercado; Campanharo, Johnny, Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Alemão.

📝 Jogadores relacionados para a partida contra o CSA. #VamoInter pic.twitter.com/BRkSRfm6MN — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 26, 2023

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Inter e CSA hoje vai ser Flavio Rodrigues de Souza. O experiente juiz terá ao seu lado os auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis, Evandro de Melo Lima e o quarto árbitro Jonata de Souza Gouveia.

A partida tem terá a presença do árbitro de vídeo, VAR, sob o comando de Daiane Muniz. A profissional será responsável por avaliar cada lance do embate, chamando o árbitro que está em campo para observar novamente o possível pênalti, falta ou cartão vermelho.

