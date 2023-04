Partida da Copa do Brasil nesta quarta-feira será transmitida apenas no serviço de streaming

Transmissão onde do jogo do Botafogo x Ypiranga - 12/04

Campeão da Taça Rio no fim de semana, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira, 12 de abril, para enfrentar o Ypiranga na primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil. O jogo do Botafogo será disputado no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 21h30 (Horário de Brasília).

Quem perder não está eliminado. O vencedor fica com a vantagem para o segundo jogo, enquanto o perdedor terá que correr atrás do prejuízo.

Onde assistir ao jogo do Botafogo hoje online?

O Amazon Prime Video é quem vai transmitir o jogo do Botafogo hoje, às 21h30, na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Nenhum canal de televisão tem os direitos para exibir a partida.

Mas como funciona a plataforma? Acompanhe o passo a passo para não perder nenhum lance.

Acesse o site primevideo.com e clique em "experimente 30 dias grátis" Daí, faça uma conta no site da Amazon. Se você já tem é só digitar o email e a senha no login. É de graça para se inscrever. Depois, tudo o que tem que fazer é escolher qual plano você quer: o mensal de R$ 14,90 ou o anual por R$ 119. Escolha o plano, insira os dados para o pagamento e pronto.

Convocação de jogadores do Botafogo

O Botafogo divulgou a lista dos jogadores relacionados para o confronto contra o Ypiranga nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Patrick de Paula, Lucas Piazon, Carlos Alberto, Carli, Daniel Borges e o goleiro Gatito não aparecem na lista porque se recuperam no departamento médico. Já Júnior Santos e Segovia estão de volta ao Botafogo depois de não jogarem no Campeonato Carioca.

O técnico Luis Castro deve manter a escalação titular nesta quarta.

Confira a lista completa.

Atletas relacionados para o jogo com o Ypiranga 📄☑️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/nboX6f38kO — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 11, 2023

Jogo de volta na terceira fase

O duelo de volta entre Botafogo e Ypiranga está marcado para quinta-feira, 27 de abril, às 19h30, horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O resultado desta quarta-feira vai definir o caminho das equipes para o segundo embate. Quem vencer só vai precisar do empate para se classificar até as oitavas de final. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem segue para a fase seguinte na competição.

Os jogos de volta na terceira fase da Copa do Brasil serão disputados entre terça, quarta e quinta-feira, 26, 26 e 27 de abril.

