Assistir Jogo da Suíça hoje x Gana hoje, quinta-feira (17/11)

Nesta quinta-feira, as seleções de Gana e Suíça se enfrentam em amistoso antes da Copa do Mundo

Antes de estrearem na Copa do Mundo no Catar, as seleções de Gana e Suíça disputam amistoso nesta quinta-feira, 17 de novembro, no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. Com início às 07h (horário de Brasília), saiba onde assistir ao jogo da Suíça hoje pela TV e também online.

Tanto Gana como Suíça estarão na Copa do Mundo a partir de 20 de novembro, mas em diferentes grupos.

Onde assistir jogo da Suíça hoje em amistoso

O canal Sportv e o GloboPlay vão passar o jogo da Suíça hoje, às 07h (horário de Brasília) com transmissão por todo o país ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, DirecTV GO, Oi, Vivo e a Claro, o canal do Sportv é quem detém os direitos de imagens dos amistosos antes da Copa do Mundo. É só sintonizar a emissora e curtir ao vivo em qualquer lugar do país.

Também dá para acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível. Somente assinantes podem assistir ao conteúdo.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Horário: 07h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

Como vem as equipes de Gana e Suíça hoje?

A Suíça está no grupo do Brasil ao lado da Suécia e Camarões na Copa do Mundo. A equipe entra em campo nesta quinta para treinar os jogadores e quem sabe fazer bonito antes de estrear na competição. O time deve utilizar os titulares e reservas para observar possíveis esboços em campo na competição da FIFA.

Escalação de Suíça: Sommer; Widmer, Fabian Schar, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow; Vargas e Embolo.

Antes de estrear na Copa do Mundo, a seleção da Gana entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar os suíços em amistoso internacional. O duelo será utilizado por ambos os elencos como preparação para o Mundial do Catar, antes de viajarem para Doha. Além disso, a comissão técnica vai observar os titulares.

Escalação de Gana: Richard Ofori; Alidu Seidu, Daniel Amartey, Salisu, Mensah; Daniel-Kofi, Iddrisu Baba, Abdul, Kudus; Osman e Iñaki Williams.

Wollt ihr bereits das Shirt eures Lieblingsspielers kaufen? Hier sind die Trikotnummern für die WM!

Souhaitez-vous déjà acheter le maillot de votre joueur préféré ? Voici les numéros des maillots pour la Coupe du monde !#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi @FIFAWorldCup pic.twitter.com/FeLGiUVj1r — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 11, 2022

Amistosos nesta quinta-feira

Além do embate entre Suíça e Gana, outros jogos serão disputados nesta quinta-feira, 17 de novembro, em amistosos internacionais entre seleções.

Confira a agenda e os horários de cada jogos desta quinta.

10h40 - Japão x Canadá

11h - Iraque x Costa Rica

12h - Tajiquistão x Rússia

13h - Marrocos x Geórgia

13h - Jordânia x Espanha

13h30 - Romênia x Eslovênia

14h - Malta x Grécia

14h - Montenegro x Eslováquia

14h - Macedônia do Norte x Finlândia

15h - Israel x Zâmbia

15h30 - África do Sul x Moçambique

15h45 - Portugal x Nigéria

16h - Luxemburgo x Hungria

16h45 - Irlanda x Noruega

