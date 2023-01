Confira onde vai passar o jogo do Grêmio hoje. Foto: Reprodução Lucas Uebel / Grêmio

Caxias e Grêmio se enfrentam neste sábado, 21 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho

Assistir jogo do Grêmio hoje no Gaúcho 2023: transmissão na TV e horário

Campeão da Recopa Gaúcha, o Grêmio volta a jogar neste sábado, 21 de janeiro, mas desta vez pelo Campeonato Gaúcho durante a nova temporada. Pela primeira rodada, o jogo do Grêmio hoje vai ser contra o Caxias às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caixas do Sul.

O tricolor gaúcho é o atual campeão gaúcho. Na temporada passada, venceu o Ypiranga na decisão.

Como assistir jogo do Grêmio hoje ao vivo

Com transmissão para todo o estado do Rio Grande do Sul, o jogo do Grêmio hoje vai passar na RBS TV, SporTV e Premiere a partir das 16h30, horário de Brasília, ao vivo.

Afiliada à Globo, o canal da RBS TV é sediada em Porto Alegre e transmite para todo o estado gaúcho a partida do estadual ao vivo e de graça neste sábado. O torcedor só precisa sintonizar e curtir.

Outra opção é sintonizar através do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Aqui, a transmissão acontece para todos os estados do Brasil ao vivo. Porém, é necessário obter a emissora na programação paga.

Por fim, o pay-per-view está disponível por valor extra nas operadoras.

Assistir jogo do Grêmio como assistir online

Para quem quer curtir o jogo do Grêmio online existe a opção de acompanhar tudo no GloboPlay, a plataforma oficial da Rede Globo.

Moradores do Rio Grande do Sul podem sintonizar a plataforma de graça no computador ou aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet ou smartv e acompanhar a retransmissão da RBS TV. É só acessar o site e encontrar a opção "Ao vivo" para assistir.

Também dá para ter acesso ao canal SporTV ou Premiere, mas somente assinantes do canal pago terão como assistir.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Grêmio hoje vai ser Jean Pierre Goncalves Lima neste sábado, diante do Caxias.

Os assistentes escalados foram Michael Stanislau e Maira Mastella Moreira, enquanto o quarto árbitro vai ser Sergio Eduardo dos Santos Moraes.

O técnico de arbitragem vai ser Luiz Fernando Gomes Moreira.

Luis Suárez vai jogar hoje?

O uruguaio Luis Suárez, 35 anos, fez a sua estreia pelo Grêmio na última terça-feira, 17 de janeiro, pela final da Recopa Gaúcha contra o São Luiz.

O atacante fez três gols na vitória por 4 a 1 na Arena do Grêmio. Neste sábado ele pode estrear também pelo Campeoanto Gaúcho, torneio estadual em que o tricolor é favorito já que é o atual campeão.

O time terá frente onze rodadas, contando com a de hoje, durante a primeira fase. Precisa ficar entre os quatro melhores apara avançar até a semifinal.

