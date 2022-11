Canadá x jogo da Bélgica na Copa do Mundo FIFA 2022 + transmissão

Confronto entre as seleções de Bélgica e Canadá nesta quarta-feira é válido pela primeira rodada da Copa do Mundo

A favorita Bélgica vai colocar à prova toda a sua qualidade na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira, 23 de novembro, em sua estreia diante do Canadá. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo da Bélgica hoje é válido pela primeira rodada do grupo F jogando no Estádio Ahmed bin Ali. Confira onde assistir e todos os detalhes da partida a seguir no texto.

Leia também:

Que horas começa o jogo da Bélgica hoje na Copa do Mundo 2022?

Anote aí torcedor: o jogo da Bélgica com o Canadá hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília), direto do Estádio Ahmed bin Ali, na cidade de Al Rayyan, Catar.

Como o fuso horário entre Catar e Brasil é de 6 horas, e o país árabe está à frente de nós brasileiros, as transmissões aqui serão exibidas sempre no horário da manhã e a tarde.

O Estádio Ahmed bin Ali, na cidade de Al Rayyan, tem capacidade para receber 40 mil torcedores, sendo um dos menores da Copa do Mundo no Catar nesta 22ª edição da FIFA.

Que horas: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Ahmed bin Ali, na cidade de Al Rayyan, no Catar

Arbitragem: Janny Sikazwe

Temperatura: 27ºC

Como assistir ao jogo da Bélgica hoje?

Procurando saber onde assistir ao jogo da Bélgica hoje na Copa do Catar? Fique tranquilo torcedor, porque você tem até cinco opções para acompanhar a partida:

- GLOBO (TV aberta)

- SporTV (TV fechada)

- GloboPlay (aplicativo ou site www.globoplay.globo.com)

- Site do GE (www.ge.globo.com)

- FIFA+ (www.fifa.com ou aplicativo)

Para todo o Brasil na TV aberta, a Globo é a responsável por transmitir as emoções da Copa do Mundo do Catar ao vivo e de graça! Nesta quarta, você acompanha a geração belga com narração de Cléber Machado e comentários de Ricardinho, Diego Ribas e Paulo César de Oliveira.

Também dá para assistir no SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional. Aqui, quem vai contar a história vai ser Natália Lara ao lado de Paulo César Vasconcellos, Fábio Junior e Sandro Meira Ricci.

O torcedor que prefere assistir online deve sintonizar no GloboPlay, mesmo se não for assinante. É só se cadastrar com o email na Conta Globo e escolher a programação da TV Globo. Se preferir, pode curtir no portal GE, que também retransmite os jogos da emissora.

Por fim, tem também o serviço de streaming FIFA+, disponível pelo aplicativo da entidade de futebol ou no site.

Escalações da Bélgica para o jogo de hoje

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Castagne, Debast, Alderweireld, Vertonghen, Carrasco; Tielemans, Axel Witsel, Kevin De Bruyne; Openda e Eden Hazard.

Provável escalação do Canadá: Borjan; Johnston, Steven Vitória, Miller, Adekugbe; Junior Hoilett, Hutchinson, Piette, Alphonso Davies; David e Cyle Larin.

Como nenhuma das seleções tem desfalques ao jogo desta quarta-feira, os elencos devem entrar em campo 100% titulares.

Como vem o grupo F na Copa do Mundo?

Estão no grupo F da Copa do Mundo as seleções de Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Elas se enfrentarão por três rodadas na primeira fase entre pontos corridos.

Pontos corridos funciona da seguinte maneira: cada vitória garante ao elenco 3 pontos, enquanto o empate entrega apenas 1 aos dois lados. Ao fim da terceira rodada somente os dois primeiros de cada um dos oito grupos (32 seleções divididas em grupos de quatro) vão para as oitavas de final.

Vice-campeã em 2018, a Croácia tem o favoritismo ao seu lado junto com a Bélgica, que entra em campo nesta quarta-feira. Já o Canadá fez a melhor campanha nas Eliminatórias da CONCACAF e por isso promete dar trabalho aos dois times.

Já o Marrocos pode correr por fora, principalmente porque tem bons jogadores como Amrabat, Ziyech e En-Nesyri.

+ Saiba quais são os 5 critérios de desempate da Copa do Mundo 2022