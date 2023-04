Final da Copa do Nordeste 2023: onde assistir Ceará x Sport online hoje - 19/04

Ceará e Sport disputam o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 19 de abril, na Arena Castelão, em Fortaleza. A bola vai rolar às 21h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo. Quem vai abrir a vantagem na final?

Este é apenas o primeiro embate da final. O jogo de volta está marcado para quarta-feira, 03 de maio, às 21h, na Ilha do Retiro, em Pernambuco.

Quem vai transmitir Ceará x Sport hoje ao vivo

O jogo do Ceará e Sport hoje na Copa do Nordeste será transmitido no SBT e ESPN 3 ao vivo nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil.

Na TV aberta, o SBT exibirá a final da competição apenas para os estados do Nordeste. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar o canal.

Quem mora em outros estados terá que assistir na ESPN, emissora disponível entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Como assistir a final da Copa do Nordeste online hoje

Para quem gosta de assistir pelo celular existem duas opções: o site do SBT e o Star Plus. Mas como funciona cada uma das opções?

Site do SBT: quem mora no Nordeste, pode assistir de graça a retransmissão do jogo do Ceará e Sport nesta quarta-feira. É só entrar no site (www.sbt.com.br0, clicar na opção "ao vivo" e dar o play.

Star Plus: a plataforma de streaming só está disponível para quem é assinante, ou seja, quem desembolsa o valor todos os meses para ter acesso ao catálogo de filmes e séries. Entre no site (www.starplus.com) e encontre o melhor pacote ao seu bolso.

Tem VAR na Copa do Nordeste?

O árbitro de vídeo estará presente nos dois jogos da final da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, o árbitro responsável pelo VAR vai ser Jose Ricardo Vasconcellos, com os assistentes Cleriston Clay Barreto, Denis da Silva e Pericles Bassols.

Ele será responsável por analisar e rever todos os lances da partida entre Ceará e Sport, desde possíveis faltas, pênaltis e até cartões vermelhos.

A escala de arbitragem da CBF definiu Caio Max Augusto Vieira como o árbitro da partida.

Igor Cariús vai jogar hoje?

O lateral do Sport, Igor Cariús, viajou com a delegação pernambucana para Fortaleza de acordo com o portal GE, o que significa que ele vai jogar a final nesta quarta-feira.

Igor foi alvo da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que investiga suspeita de manipulações em resultados de partidas. O lateral, segundo o GE, foi alvo de mandado de busca e apreensão e por isso teve a carteira de motorista, celular e notebook apreendidos.

O jogador está com o time. Ainda não se sabe se ele será titular ou não, mas a expectativa é de que vista o uniforme normalmente.

Escalações de Ceará x Sport

Ceará: Richard; Tiago, Warly, Luiz Otávio, Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho; Erick e Vitor Gabriel.

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love.

Para o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, os elencos deverão entrar em campo da seguinte maneira.

