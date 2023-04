Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (19/04)

É dia de futebol na Globo hoje, que vai transmitir dois jogos de de futebol da Libertadores, válidos pela fase de grupos, com transmissão para todo o Brasil ao vivo. Dá para assistir do conforto da sua casa sem pagar nada por isso.

Qual é o jogo que a Globo vai transmitir hoje?

A Globo hoje transmite na TV aberta os jogos do Flamengo e Corinthians na Libertadores de futebol nesta quarta-feira. Os duelos tem início às 21h30, horário de Brasília, pela segunda rodada da fase de grupos.

O Flamengo vai enfrentar o Ñublense no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo grupo A da competição. O time busca a primeira vitória depois de estrear com derrota para o Aucas. O jogo de hoje será o primeiro sob o comando de Sampaoli, substituto de Vítor Pereira.

O Corinthians joga contra o Argentinos Juniors pela segunda rodada no grupo E da Libertadores. O confronto vai ser na Neo Química Arena, na capital paulista. O vencedor se tornará o novo líder da chave com seis pontos.

A transmissão dos dois jogos é de graça na TV aberta.

Flamengo x Ñublense: o jogo do Flamengo será transmitido para os estados de RJ, MG, AP, RO, RR, AC, AM, PA, MA, PI, CE, RN, PB, AL, SE, BA, MT, TO, GO, ES, RS e SC de graça. A narração será de Luis Roberto com comentários de Diego Ribas e Junior às 21h30.

Corinthians x Argentinos Juniors: a partida entre Corinthians e Argentinos Juniors será exibida na emissora para os estados de SP, PR, PE e MT com exclusividade. A narração fica por conta de Gustavo Villani e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Como assistir o canal online?

O serviço de streaming GloboPlay (globoplay.globo.com disponibiliza a programação da emissora ao vivo também para quem não é assinante. O torcedor não paga nada para assistir a Globo na plataforma.

Basta entrar no site ou no aplicativo pelo dispositivo móvel, se cadastrar na Conta Globo, clicar em "Agora na TV" e assistir em tempo real a programação da emissora.

Mas lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, moradores do Rio de Janeiro vão assistir ao jogo do Flamengo e assim por diante.

Dá para assistir tanto no computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que tem jogo de futebol, confira a programação completa da emissora.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:30 Sessão Da Tarde – Recém-Casados

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei do Gado

18:05 Amor Perfeit

18:45 Jornal Local

19:15 Vai Na Fé

20:00 Jornal Nacional

20:30 Travessia

21:15 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 BBB 23

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

