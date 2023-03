Gre-Nal: onde assistir ao jogo do Grêmio x Internacional hoje (05/03/23)

Clima de final e estádio lotado! Hoje tem Gre-Nal, encontro de Grêmio e Internacional, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho na primeira fase da temporada. Neste domingo, o jogo do Grêmio hoje tem início às 20h (Horário de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Quem vai levar a melhor?

O jogo do Grêmio e Internacional hoje tem transmissão no Premiere e GloboPlay.

2 opções de transmissão do jogo do Grêmio x Internacional

Sem transmissão na TV aberta, o torcedor tem duas opções para acompanhar o Gre-Nal neste domingo:

Acompanhar clássico Gre-Nal hoje na TV paga: o pay-per-view Premiere é quem vai disponibilizar a transmissão do jogo entre Grêmio e Internacional neste domingo. Disponível entre as operadoras de TV por assinatura, é necessário comprar o pacote de canais por valor extra na mensalidade.

Assistir jogo do Grêmio x Internacional hoje online: também dá para assistir ao clássico neste domingo pelo GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. O torcedor precisa obter o pay-per-view no pacote do GloboPlay para assistir ao conteúdo na plataforma.

Quantas vezes o Grêmio caiu para a Série B

Onde vai ser o Grêmio x Internacional hoje?

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, será a casa do Gre-Nal neste domingo entre as equipes de Internacional e Grêmio pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto tem início às 20h, horário de Brasília.

O espaço é a casa do Tricolor Gaúcho, com capacidade para receber 60 mil torcedores. Todos os embates do Grêmio em competições nacionais e internacionais são disputados na Arena do Grêmio, desde o Campeonato Gaúcho até a Libertadores.

Escalações do Grêmio x Internacional

Para o Gre-Nal deste domingo, no Campeonato Gaúcho, as equipes devem entrar em campo da seguinte forma:

Escalação do jogo do Grêmio:

Adriel;

João Pedro,

Bruno Alves,

Kannemann,

Reinaldo;

Carballo,

Pepê,

Bitello,

Cristaldo;

Vina,

Suárez.

Escalação do jogo do Internacional:

Keiller;

Bustos,

Vitão,

Mercado,

Renê;

Johnny,

De Pena,

Maurício,

Alan Patrick;

Wanderson,

Pedro Henrique.

Quem ganhou mais o Gre-Nal?

O duelo Gre-Nal entre as equipes de Grêmio e Internacional foi disputado em 437 oportunidades, de acordo com o jornal Gaúcha Zero Hora. A vantagem é do Colorado com 160 vitórias, 138 empates e 139 triunfos para o Tricolor de Renato Portaluppi.

No último encontro dos times foi em 23 de março de 2022, na semifinal de volta no Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Por 1 a 0, a equipe do Colorado levou a melhor.

Relembre a confusão do Gre-Nal em 2022