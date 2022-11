Horário do jogo da Sérvia x Camarões: canal de TV e transmissão online da Copa do Mundo

Depois de perder as primeiras partidas contra Brasil e Suíça, Sérvia x Camarões estão desesperados para somar os três pontos completos antes da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, já que os dois se enfrentarão nesta segunda-feira.

A Sérvia perdeu por 2 a 0 para o Brasil na quinta-feira, enquanto no mesmo dia Camarões perdeu por 1 a 0 para a Suíça. O perdedor aqui provavelmente está fora do torneio, enquanto o vencedor tem uma tábua de salvação antes de seu jogo final.

Aqui está o horário do jogo da Sérvia hoje x Camarões, como também o canal de TV e transmissão online da Copa do Mundo

Como assistir o jogo da Sérvia x Camarões ao vivo, link de transmissão e horário de início

Início: 07h do horário de Brasília – segunda-feira, 28 de novembro | Estádio: Estádio Al Janoub; canais de TV: GLOBO e SPORTV | Online pelo GloboPlay - aplicativo ou www.globoplay.com; portal GE - www.ge.globo.com; e FIFA+ - aplicativo ou www.fifa.com.

Para quem gosta de acompanhar tudo na TV aberta, só precisa sintonizar a Rede Globo, responsável pelos direitos de transmissão do campeonato de futebol mais aguardado do mundo. Renata Silveira narra a partida ao lado de Richarlyson, Zé Roberto e Salvio Spinola.

Enquanto isso, no SporTV, é Everaldo Marques quem conta a história ao lado de Maurício Noriega, Hernanes e Janette Arcanjo. Porém, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Também dá para acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming, com sinal aberto da Globo para quem também não é assinante. Se preferir, pode acessar o portal GE pelo site ou aplicativo para ver tudo de graça na tela do dispositivo móvel. Por fim, uma opção é o FIFA+, plataforma de streaming de graça para os brasileiros.

ESCALAÇÕES

Provável escalação de Camarões: Onana; Fai, N'Koulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Ondoua, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting e Toko Ekambi

Provável escalação da Sérvia: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic, Vlahovic e Mitrovic.

Nenhuma das seleções tem baixas para o confronto desta segunda-feira. A Sérvia, no jogo passado contra o Brasil, não utilizou Vlahovic no primeiro tempo, enquanto Mitrovic estará de volta ao elenco depois de deixar a desejar no primeiro tempo pelo ataque.

Como está a classificação do grupo G na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira lidera o grupo G com três pontos depois de vencer a Sérvia na primeira rodada, enquanto a Suíça também contabiliza os três pontos com a vitória em cima de Camarões.

A partida entre os sérvios e camaroneses nesta segunda-feira simboliza a busca pela primeira vitória na competição e até mesmo a chance de se classificar até a próxima fase. Quem perder pode estar fora da Copa do Mundo do Catar, e se despedir de maneira antecipada.

Por isso, ambas as seleções devem buscar o resultado custe o que custar.

GRUPO G

1 Brasil - 3 pontos

2 Suíça - 3 pontos

3 Camarões - 0 pontos

4 Sérvia - 0 pontos

