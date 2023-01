Jogo do Brusque x Marcílio Dias: onde assistir a Recopa Catarinense - 11/01/23

Brusque ou Marcílio Dias, quem será o campeão da Recopa Catarinense em 2023? As equipes disputam a final em partida única nesta quarta-feira, no Estádio Augusto Bauer, às 20h (Horário de Brasília). A competições reúne os campeões da Copa Santa Catarina e o vencedor do Catarinense. Saiba onde assistir a decisão e todos os detalhes.

Onde vai passar jogo da Recopa Catarinense hoje

O jogo da final da Recopa Catarinense entre Brusque x Marcílio Dias terá transmissão no Youtube às 20h. Só é possível assistir no canal do NSports no Youtube, além do site Futebol Catarinense (futebolcatarinense.tv). Ambas as opções são gratuitas.

Disputado em jogo único, a decisão promete grandes emoções ao torcedor nesta quarta-feira. O duelo, entretanto, não terá transmissão na televisão hoje. Para assistir basta acessar o site ou o aplicativo no celular, procurar o jogo e sintonizar ao vivo.

Na temporada passada, o Brusque tentou a permanência na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas acabou rebaixado para a terceira divisão, a Série C do Brasileirão onde irá jogar este ano. Já no Campeonato Catarinense o elenco foi bem ao levantar o caneco ao vencer o Camboriú na final, por isso garantiu a oportunidade de disputar a Recopa Catarinense nesta quarta-feira.

Do outro lado, o Marcílio Dias, time de Itajaí, terminou a primeira etapa do estadual em 6º lugar, onde garantiu a classificação para o mata-mata. Nas quartas de final, entretanto, o elenco foi derrotado pelo Camboriú por 4 a 3 na soma dos dois placares, sendo eliminado precocemente. O clube, entretanto, foi campeão da Copa Santa Catarina ao derrotar o Hercílio Luz.

Quem vai apitar o jogo do Brusque x Marcílio Dias?

O árbitro Bráulio da Silva Machado será o responsável pelo jogo entre Brusque e Marcílio Dias nesta quarta-feira, na final da Recopa Catarinense.

Os uniformes dos profissionais de arbitragem serão brancos, em homenagem a Pelé. A Federação Catarinense de Futebol não divulgou quais serão os assistentes ou se vai ter VAR na decisão.

PREPARAÇÃO ENCERRADA! 🇬🇳 Na manhã desta terça, o Brusque encerrou a sua preparação para encarar o Marcílio Dias pela final da Recopa nesta quarta-feira, às 20h, no estádio Augusto Bauer! ➡️ Seja sócio e garanta seu lugar em todos os jogos do Quadricolor! 📸 @laravantzen | BFC pic.twitter.com/Igej67Rg4q — Brusque FC (@Brusqueoficial) January 10, 2023

Como funciona a Recopa?

A Recopa reúne em partida única os campeões da Copa Santa Catarina e o vencedor do Campeonato Catarinense na última temporada. O estádio, data e o horário são definidos pela Federação Catarinense de Futebol.

Este ano, o Brusque participa por ser o campeão catarinense, enquanto o Marcílio Dias venceu a última Copa Santa Catarina no futebol do estado, além da vaga na Copa do Brasil de 2023. Este ano, a federação optou por homenagear Pelé batizando a competição com o nome do Rei Pelé.

Em caso de empate, o regulamento da Recopa Catarinense diz que a decisão será definida pelos pênaltis.

O Brusque joga pela terceira vez a competição, com um título e outra derrota em 2019. Já o Marcílio participa pela primeira vez da final.

