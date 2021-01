Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta sexta (29)

A sexta-feira, 29 de janeiro, apresenta boas partidas tanto de campeonatos nacionais quanto internacionais para você começar o fim de semana com muito futebol. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, as equipes entram em campo pela última vez para definir quem sobe e quem cai para a Série C. Enquanto isso, a Copa do Brasil Sub-17 define hoje o seu campeão.

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

A sexta-feira (29) marca a 38ª rodada da segunda divisão do Brasileirão, ou seja, a última rodada. Nela, todos os times entram em campo pela última vez na temporada. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

Figueirense x Ponte Preta – 16h – Premiere

Sampaio Correa x Oeste – 17h – Sportv e Premiere

CRB x Cuiabá – 19h15 – Sportv e Premiere

Botafogo-SP x Operário – 19h15 – Sportv e Premiere

Náutico x CSA – 21h30 – Premiere

América-MG x Avaí – 21h30 – Sportv e Premiere

Brasil de Pelotas x Vitória – 21h30 – Premiere

Paraná x Cruzeiro – 21h30 – Premiere

Guarani x Juventude – 21h30 – Sportv e Premiere

Chapecoense x Confiança – 21h30 – Premiere

Copa do Brasil Sub-17 – Jogos de hoje na TV

A partida de hoje corresponde ao jogo de volta pela final da competição. No primeiro, o resultado foi 0 a 0.

Fluminense x São Paulo – 17h30 – Sportv e CBF TV

Campeonato Inglês – Jogos de hoje na TV

Reading x Bournemouth – 2ª Divisão – 17h – Fox Sports

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Ou então, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Stuttgart x Mainz – 16h30

Campeonato Francês

Os jogos de hoje pelo Campeonato Francês, a Ligue 1, não tem transmissão na TV, apenas no aplicativo Onefootball. Então para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar o aplicativo em seu celular.

Lyon x Bordeaux – 17h

Campeonato Italiano

Torino x Fiorentina – 16h45 – Estádio TNT

Campeonato Espanhol

Real Valladolid x Huesca – 17h – Fox Premium

Zaragoza x Ponferradina – 2ª Divisão – Watch ESPN

