Jogos de hoje, segunda-feira: onde assistir futebol ao vivo na TV – 24/01

Abrindo a semana, a segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, apresenta uma programação com futebol nacional e internacional, começando pela manhã e seguindo até a noite com muita disputa. Com transmissão ao vivo na TV e também online, saiba quais são os jogos de hoje para assistir.

Os Estaduais já começaram no Brasil, enquanto o futebol internacional segue com as partidas dos Campeonatos durante todo o fim de semana e também nos dias da semana.

Jogos de hoje ao vivo – Segunda-feira, 23/01/2022

Campeonato Cearense

Maracanã x Icasa – 15h – Youtube FCF TV

Crato x Atlético-CE – 15h30 – Youtube FCF TV

Iguatu x Caucaia – 19h – Youtube FCF TV

Pacajus x Ferroviário – 19h – Youtube FCF TV

Copa Africana das Nações

Guiné x Gambia – 13h – Sem transmissão

Camarões x Comores – 16h – Sem transmissão

Copa da Ásia Feminina

Vietnã x Japão – 11h30 – Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Blackburn Rovers x Middlesbrough – 16h45 – Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Real Sociedad B x Cartagena – 17h – Star +

Almería x Eibar – 17h – Star +

Amistoso – Jogos de hoje ao vivo

Barracas Central x Danubio – 20h30 – Star +

Campeonato Indiano – Jogos de hoje ao vivo

SC East Bengal x Hyderabad FC – 11h – OneFootball

Leia também:

Finalistas da Copinha 2022: Santos e Palmeiras vão disputar o título

Primeira rodada do Paulistão 2022: jogos, horários e onde assistir