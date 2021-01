Juventus x Napoli: onde assistir ao jogo da Supercopa da Itália (20/01)

Juventus e Napoli entram em campo nesta quarta-feira (20), às 17h, para definir quem será o campeão da Supercopa da Itália, no Mapei Stadium. A competição reúne os últimos campeões do Campeonato Italiano com o vencedor da Copa da Itália na temporada passada. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Juventus x Napoli: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 17h (Horário de Brasília)

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Juventus x Napoli

Pirlo confirmou em entrevista que Szczesny estará no gol, enquanto Demiral continua afastado por problemas físicos. Kulusevski aparece na convocação oficial, mas segue como dúvida para o treinador. Ademais, Dybala, outra peça fundamental do plantel, também está fora.

Possível Juventus: Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo, Frabotta; McKennye, Chiesa, Arthur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Por outro lado, Fabián Ruiz continua sendo o único jogador indisponível no plantel do time do Napoli.

Possível Napoli: Ospina; Maksimovic, Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens (Petagna).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe da Velha Senhora aparece em 5º lugar na classificação do Campeonato Italiano, contabilizando trinta e três pontos. O principal objetivo é chegar até a liderança, mas tem sido inegavelmente difícil nesta temporada já que esbarra em bons competidores. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, o Napoli está em terceiro lugar com trinta e quatro pontos no total, ou seja, seis abaixo do vice-líder. Mesmo com a temporada impecável do Milan, líder do Italiano, o time da Napóles continua na lista de favoritos para levar o título.

Quem venceu mais vezes a Supercopa da Itália?

A Juventus chega neste confronto como detentora de oito taças da competição italiana, ou seja, buscando a sua nona. A última vez em que foi campeã foi em 2018/19.

Entretanto, o Napoli possui apenas dois títulos da Supercopa, indo em busca do seu terceiro na história do clube.