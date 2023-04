Assistir online o jogo do Internacional hoje na Libertadores (18/04/23)

O Internacional estreou com empate no Brasileirão durante o final de semana. Nesta terça-feira, 18 de abril, concentra-se para buscar a primeira vitória na Libertadores. O jogo do Inter hoje vai ser contra o Metropolitanos na segunda rodada do grupo B da competição, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h (Horário de Brasília).

Também estão no grupo B as equipes de Nacional do Uruguai e Independiente Medellín.

Como assistir o jogo do Inter hoje online

A partida entre Internacional e Metropolitanos hoje será transmitida no Paramount+, serviço de streaming por assinatura, em todos os estados do Brasil.

Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo da segunda rodada da Libertadores nesta terça-feira. Com o calendário de transmissões já disponível, a plataforma de streaming é quem assume o comando do jogo do Inter hoje.

Mas como acessar o Paramount+? Lembre-se que é preciso ser assinante para assistir ao vivo.

Entre no site do produto (www.paramountplus.com), clique em "assine Paramount+", clique em "continuar", faça o cadastro com email, senha e nome completo e, por R$ 19,90 por mês, ter acesso ao catálogo de filmes, séries e jogos ao vivo.

Dá para assistir o Paramount Plus no site, através do computador, no celular, tablet ou smartv se o aparelho for compatível.

Escalações de Internacional x Metropolitanos

O técnico Mano Menezes não poderá contar com Bustos, Mauricio, Mário Fernandes e Gabriel. O comandante confirmou que Luiz Adriano vai começar no time titular nesta terça.

Os visitantes não tem novos desfalques.

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado, Renê; Baralhas, De Pena, Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano.

Metropolitanos: Schiavone; Vargas, Ferro, Gruezo Chamorro,Gabriel Cova Meneses; Ramos, Flores, Laratonda; Cermeño, Freddy Vargas e Ortiz.

Grupo do Internacional na Libertadores

A primeira rodada foi recheada de emoções no grupo B da Copa Libertadores da América. O elenco gaúcho empatou com o Independiente Medellín, enquanto o Nacional do Uruguai ganhou do Metropolitanos.

Com o resultado, o Nacional assumiu a liderança do grupo, enquanto Internacional e Independiente tem apenas um ponto cada.

Lembrando que só os dois primeiros avançam para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados vão para a segunda fase da Sul-Americana.

GRUPO B

1 Nacional - 3 pontos

2 Internacional - 1 ponto

3 Independiente - 1 ponto

4 Metropolitanos - 0 pontos

Tabela de jogos do Inter

Seis rodadas são disputadas na fase de grupos da Libertadores. O Internacional empatou na primeira rodada contra o Independiente. Por isso, terá que pontuar nas próximas rodadas se quiser avançar para as oitavas de final.

Os grupos foram definidos por sorteio, onde eles se enfrentam por duas vezes: uma como mandante a outra como visitante.

Independiente Medellín 1 x 1 Internacional - 1ª rodada (jogo do inter)

Terça-feira, 04/04

Internacional x Metropolitanos - 2ª rodada (jogo do inter)

Terça-feira, 18/04 às 19h

Estádio Beira-Rio

Internacional x Nacional - 3ª rodada (jogo do inter)

Quarta-feira, 03/05 às 19h

Estádio Beira-Rio

Metropolitanos x Internacional - 4ª rodada (jogo do inter)

Quinta-feira, 25/05 às 21h

Estádio Olímpico de la UCV

Nacional x Internacional - 5ª rodada (jogo do inter)

Quarta-feira, 07/06 às 19h

Estádio Parque Central

Internacional x Independiente Medellín - 6ª rodada (jogo do inter)

Quarta-feira, 28/06 às 19h

Estádio Beira-Rio

