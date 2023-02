Confira todos os detalhes da transmissão do jogo do Galo hoje. Foto: Reprodução Pedro Souza / Atlético

Horário do jogo do Galo hoje na Libertadores: transmissão na TV e online (22/02)

Na fase preliminar da Copa Libertadores da América, Carabobo e Atlético Mineiro se enfrentam na segunda fase nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Galo hoje vai ser no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, onde quem vencer garante a vantagem no confronto.

A partida tem transmissão ao vivo na TV fechada e streaming ao vivo para todo o Brasil.

Que horas é o jogo do Galo hoje na Libertadores?

O jogo do Galo hoje na Libertadores começa às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília, nesta quarta-feira em 22 de fevereiro de 2023.

Na Venezuela, a partida tem início às 20h30, mas a transmissão no Brasil vai ser nove e meia da noite já que Brasília está 1 hora à frente da Venezuela.

Para quem está nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também vai assistir a transmissão às 20h30, no horário local.

O Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela está localizado em Caracas, na Venezuela. O espaço tem capacidade para 23 mil torcedores.

Qual canal vai passar Atlético MG hoje?

O jogo do Carabobo e Atlético MG hoje tem transmissão ao vivo na ESPN, Star Plus, portal GE e no GloboPlay às 21h30.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, a ESPN exibe a partida da Libertadores nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil. O canal está disponível somente para quem é assinante da emissora.

Outra opção é curtir no Star Plus, plataforma de streaming para assinantes. Dá para sintonizar o aplicativo no celular, tablet, videogames e smartv, além do site pelo navegador.

Mas para quem quer acompanhar de graça, a Globo promete exibir através do GE e no GloboPlay as imagens da partida. É só se cadastrar na Conta Globo e acessar a página em tempo real do confronto.

TV paga: ESPN

Streaming: Star + e GloboPlay

Livestream ao vivo e de graça: GE

Escalações de Carabobo x Atlético MG:

Provável escalação do jogo do Atlético MG hoje: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs, Dodô; Allan, Edenilson, Pedrinho, Patrick; Eduardo Sasha e Paulinho (Ademir).

Provável escalação do jogo do Carabobo hoje: Vachoux; Cuesta, Aponte, Rodríguez, Pernía; González, Flores, Juan Camilo; Covea, Tortolero e Apaolaza.

+ Critérios de desempate na Libertadores de e fim do 'gol fora'

Por que Hulk não vai jogar hoje?

Principal jogador do elenco mineiro, Hulk testou positivo para Covid-19 e por isso não está apto para enfrentar o Carabobo nesta quarta-feira, na segunda fase da Copa Libertadores.

O atacante chegou a jogar no fim de semana, diante do Patrocinense. Hulk marcou um gol, nos acréscimos da partida, para colocar o Galo na frente do placar.

No sábado, entretanto, o atacante fez o teste deu positivo. Confira o anúncio do clube.

"DM Informa: O Atlético promoveu ontem (18) a testagem de todos os atletas para a Covid-19, cumprindo os protocolos de saúde para entrada na Venezuela.

O atacante Hulk teve resultado positivo, o que o retira da relação dos convocados para a partida contra o Carabobo".



