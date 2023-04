Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje na Libertadores (05/04/2023)

O Flamengo tem o seu primeiro desafio na edição da Libertadores nesta quarta-feira. O elenco viajou até o Equador, em Quito, para enfrentar o Aucas na primeira rodada do grupo A, no Estádio Chillogallo. O jogo do Flamengo hoje começa às 19h (Horário de Brasília) e tem transmissão ao vivo na TV fechada.

Qual vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo

O canal da ESPN é quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores ao vivo para todos os estados do Brasil. Nenhum canal da televisão aberta exibe a estreia do Mengo.

Nesta quarta-feira, dia de estreia na Copa Libertadores, a ESPN é a única emissora a transmitir as emoções do Flamengo em campo. A emissora esportiva só aparece na grade de programação de operadoras por assinatura.

Paulo Andrade vai narrar a partida da fase classificatória ao lado dos comentaristas Zinho, Paulo Calçade e Carlos Eugênio Simon.

Como assistir o Flamengo online hoje

Quem não tem a TV paga pode optar pelo Star Plus, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser acessada em qualquer lugar do Brasil pelo site ou aplicativo do celular, tablet ou smartv.

O Star Plus é um serviço de vídeo sob demanda da ESPN. Três pacotes estão à venda: R$ 32,90, R$ 45,90 ou R$ 55,90 por mês. Acesse o site (www.starplus.com) e tenha a programação na palma da sua mão.

Escalações de Aucas x Flamengo

O elenco do Aucas não tem baixas no duelo desta quarta-feira.

Vitor Pereira, por outro lado, continua sem Bruno Henrique, Arrascaeta, Pulgar e Matheusinho, além de Thiago Maia que, segundo o portal GE, não viajou com o time.

Provável escalação do jogo do Aucas: Frascarelli; Cangá, Perlaza, Quiñonez, Romero; Caicedo, Cuero, Carcelén, Cano; Cifuente e Castillo.

Provável escalação do jogo do Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Varela, Gerson, Vidal; Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro.

Grupo do Flamengo na Libertadores

O Flamengo está no grupo A da Libertadores com Aucas, do Equador, Racing, da Argentina, e Ñublense, do Chile. Com exceção do time brasileiro, atual campeão, cada um dos participantes conquistou a vaga na competição através das posições no campeonato de seu país.

O adversário mais complexo do Flamengo promete ser o Racing. Terceiro lugar no Campeonato Argentino, o elenco conquistou o título da Libertadores em 1967, além de ter muita tradição no torneio.

O Ñublense, do Chile, vem na 9ª posição do Campeonato Chileno. O elenco pode dar trabalho ao Mengo justamente fora de casa. Enquanto isso, o Aucas, no Campeonato Equatoriano, traz um time próximo da fase de rebaixamento pela temporada.

A Libertadores é o principal torneio de futebol da América do Sul. Trinta e duas equipes disputam a fase de grupos separadas em oito grupos de quatro cada. Os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final, seguido das quartas, semifinal e a final.

GRUPO A / jogo do Flamengo hoje na Libertadores

1 Flamengo

2 Racing

3 Aucas

4 Ñublense

