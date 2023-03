Onde vai passar o jogo do Fortaleza hoje na Libertadores (16/03)

Se quiser garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza terá que vencer o Cerro Porteño nesta quinta-feira, 16 de março, com dois gols ou mais. O jogo do Fortaleza hoje é válido pela volta na terceira fase preliminar, com início às 19h (Horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, no Parguai.

O Cerro venceu o primeiro jogo por 1 a 0, gol de Churín. O elenco paraguaio só precisa do empate para se classificar, enquanto os brasileiros tem que marcar dois gols ou mais para ficar com a vaga.

O jogo do Fortaleza hoje pela Libertadores vai passar no Paramount+, serviço de streaming para assinantes.

Data do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023

O jogo do Fortaleza hoje vai passar de graça?

Não dá para assistir o jogo do Fortaleza hoje de graça. O serviço de streaming responsável pela transmissão do evento só funciona por assinatura, ou seja, é preciso pagar para obter o serviço de futebol e o catálogo de filmes e séries disponíveis.

Os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América foram comprados pela Rede Globo e canais ESPN, mas durante a fase preliminar a emissora carioca optou por exibir só os jogos do Galo, assim como a ESPN. A exclusividade do Fortaleza ficou para o streaming Paramount.

Como assistir Cerro Porteño x Fortaleza online

O serviço de streaming Paramount+ vai transmitir o jogo do Cerro Porteño e Fortaleza hoje para todo o Brasil ao vivo. Sem passar na televisão, o torcedor só pode assistir ao duelo caso sintonize a plataforma.

O Paramount Plus (ou Paramount+) é um serviço de streaming de entretenimento e esportes, disponível somente para assinantes. É preciso pagar por mês o valor de R$ 19,90 para ter acesso ao catálogo de filmes, séries, produções e futebol. Dá para assistir no site (www.paramountplus.com) ou nos aplicativos de celular, tablet e smartv.

Nivaldo Prieto é quem vai narrar o jogo do Fortaleza hoje ao lado do comentarista Paulo Vinicius Coelho.

Onde vai ser o jogo hoje?

Cerro Porteño x Fortaleza hoje vai ser no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. O espaço é a casa do elenco paraguaio, responsável por receber duelos desde o campeonato nacional até a Libertadores.

Com capacidade para receber 45 mil torcedores, o estádio foi inaugurado em 1991. Pouco a pouco, o espaço ganhou melhorias e reformas para aumentar a capacidade.

Estadio General Pablo Rojas, La Nueva Olla 🏟✨🔵🔴#LaNuevaOlla5Años 🏟 pic.twitter.com/ud6Mo3zQ2U — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 20, 2022

Quanto foi o jogo de ida?

O jogo de ida entre Fortaleza e Cerro Porteño, na terceira rodada da fase preliminar na Libertadores, terminou em 1 a 0 com gol de Churín as 34 do primeiro tempo. O time brasileiro até tentou, mas falhou em buscar o empate ou até mesmo a virada.

No segundo tempo, Leonardo Daniel Rivas foi expulso e deixou o time paraguaio com um a menos em campo. Mesmo assim, o Cerro conseguiu segurar o placar. O primeiro jogo entre os dois aconteceu na quinta-feira, 9 de março, na Arena Castelão, no Ceará.

Final da Libertadores 2023 será no Rio de Janeiro

Escalações de Cerro Porteño x Fortaleza

Para o duelo desta quinta-feira, na Libertadores, os times devem entrar em campo da seguinte forma:

Provável escalação do jogo do Cerro Porteño hoje:

Goleiro: Jean

Defensores: Patiño, Espínola, Báez e Rodrigo Delvalle

Meias: Carrizo, Caballero, Cardozo Lucena e Aquino.

Atacantes: Morales e Churín.

Provável escalação do jogo do Fortaleza hoje:

Goleiro: Fernando Miguel

Defensores: Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto e Bruno Pacheco

Meias: Calebe, Hércules, Caio Alexandre e Romarinho

Atacantes:Pochettino e Thiago Galhardo.

Tem gol fora de casa na Libertadores?

Não tem gol fora de casa na Libertadores. O critério de desempate no mata-mata foi retirado do regulamento pela Conmebol para deixar os confrontos mais 'justos' e equilibrados, ou seja, para evitar que o time se classifique apenas pelo critério de gol fora.

Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada. Não tem prorrogação na Libertadores, conforme manda o regulamento.

Leia também:

Novo formato do Mundial de Clubes 2025