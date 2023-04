Tem jogos da Champions hoje? Programação da terça-feira (04/04)

Confira a programação nesta terça-feira com os jogos e quem vai jogar as quartas de final

A Liga dos Campeões entrou na reta final onde restam apenas oito equipes nas disputas. Nesta terça-feira, 4 de abril, não tem jogos da Champions para assistir. A competição retorna na semana que vem com Real Madrid, Chelsea, Benfica, Inter de Milão, Manchester City, Bayern de Munique, Milan e Napoli nas quartas de final.

Saiba qual é a programação da fase final.

Dias dos jogos da Champions nas quartas de final

Os jogos da Champions League nas quartas de final estão marcados para os dias 11 e 12 de abril com os jogos de ida, e 18 e 19 de abril a volta.

Oito clubes jogam as quartas, onde apenas quatro sobrevivem na semifinal. Ambas as fases sã disputadas em dois jogos, onde em caso de empate na soma dos placares a prorrogação e a disputa de pênaltis entram em cena.

Terça-feira, 11/04 - jogos da champions hoje

Manchester City x Bayern de Munique - 17h

Benfica x Inter de Milão - 17h

Quarta-feira, 12/04 - jogos da champions hoje

Real Madrid x Chelsea - 17h

Milan x Napoli - 17h

Terça-feira, 18/04 - jogos da champions hoje

Chelsea x Real Madrid - 17h

Napoli x Milan - 17h

Quarta-feira, 19/04 - jogos da champions hoje

Bayern de Munique x Manchester City - 17h

Inter de Milão x Benfica - 17h

Qual é o próximo jogo da Champions no SBT?

O SBT vai exibir na terça-feira, 11 de abril, o duelo entre Manchester City e Bayern de Munique na faixa da tarde, às 16h, horário de Brasília, para todo o Brasil na TV aberta.

A emissora só pode transmitir um jogo por rodada na Champions League, sempre às terças. A prioridade são os times populares, com promessa de bom jogo. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil na televisão e também no site do SBT (www.sbt.com.br) de graça.

Téo José narra a partida ao lado dos comentaristas Nadine Basttos e Mauro Beting.

Taça da Champions League: conheça a história da 'orelhuda'

Onde vai ser a final da Champions 2023?

A final da Champions League será disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. O horário será confirmado pela UEFA.

Diferente das outras etapas na competição, a final é jogada sempre em partida única e em estádio neutro. Os finalistas tiveram que vencer as oitavas, quartas e a semifinal para disputarem a orelhuda mais desejada do futebol.

O estádio foi inaugurado em 2002 para apoiar a candidatura para receber os Jogos Olímpicos daquele ano. É a casa da Seleção da Turquia, situado na região de Basaksehir, a oeste de Bósforo, com capacidade para 75 mil torcedores.

É a segunda vez que o Estádio Olímpico Atatürk receberá a final da competição da UEFA. Em 2005, o Liverpool venceu o Milan nos pênaltis. No tempo normal, os ingleses empataram o jogo apesar de estarem perdendo por 3 a 0.

