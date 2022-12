Deu ruim, mas a zoeira não para: veja os memes da eliminação do Brasil

Equipe brasileira bateu a Croácia nas quartas de final nesta sexta-feira, 9 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar; Seleção volta a jogar na próxima terça-feira

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo do Catar. Nos pênaltis (4x2), a Croácia eliminou a Seleção Brasileira nas quartas de final nesta sexta-feira, 9 de dezembro, no Estádio Cidade da Educação, em Doha. O resultado deixou os torcedores tristes e revoltados, que publicaram memes da derrota do Brasil hoje para expor a decepção.

Melhores memes da eliminação do Brasil

A partida entre Brasil e Croácia nas quartas de final não trouxe ao brasileiro a alegria que queria. O elenco croata foi quem levou a melhor nos pênaltis, após o empate em 1x1 na prorrogação.

No primeiro tempo, o Brasil não jogou nada bem. A Croácia foi a protagonista na primeira etapa, mesmo sem finalizações para assustar a defesa brasileira e o goleiro Alisson. O Brasil conseguiu pressionar, mas também não abriu o placar. No segundo tempo, o elenco brasileiro conseguiu responder à altura e ser superior na partida. Mesmo assim, não conseguiu abrir o placar.

Na prorrogação, Neymar marcou no finalzinho do primeiro tempo extra e colocou a Seleção na frente. Já no segundo tempo, Petkovic deixou tudo igual. Nos pênaltis, deu Croácia.

A primeira reação foi relembrar o fato envolvendo o gato, retirado pelo assessor da CBF, em entrevista coletiva de Vini Júnior na última quarta-feira.

Ces sabem o nome desse sufoco, né? MALDIÇÃO DO GATO. pic.twitter.com/FiwFuqB4oL — Luh Testoni (@luhtestoni) December 9, 2022

La maldición del gato se hizo realidad. Brasil eliminado de Qatar 2022. pic.twitter.com/WTuDD72G0p — Ricardo Cariño (@ricardocarino) December 9, 2022

"BRASIL ELIMINADO" não se joga o gato em véspera de quartas de finais ...... Deu azar ..... "Tchau Brasil" pic.twitter.com/KuFgFuzO8n — SILENCE 🚩🚩🚩 (@Silence202i) December 9, 2022

A tristeza dos torcedores também foi visível na derrota pelos pênaltis. Muitos lamentaram o fato de perder o hexa este ano.

O sonho do hexa? Virou um pesadelo. pic.twitter.com/utVSV9YzKZ — Esquizyriah Carey 🎄 (@esquizopoc) December 9, 2022

EU TAVA ACREDITANDO Q O HEXA VINHA CRL pic.twitter.com/99oVluhuHb — POCAH 🔥 (@Pocah) December 9, 2022

hexa = 6

Em 2026 conseguiremos o hexa!!! pic.twitter.com/BOQtvJLLJL — C R I S T I A N O (@crist__tiano) December 9, 2022

agora é secar a argentina pic.twitter.com/FaSMPf5cwq — ademir rumo ao hexa (@BadVibesMemes) December 9, 2022

Quando vai ser o próximo jogo da Croácia na Copa?

A Croácia volta a jogar na próxima terça-feira, 13 de dezembro, às 16h (Horário de Brasília) contra Holanda ou Argentina na semifinal da Copa do Mundo do Catar. O combate vai ser no Estádio Lusail.

O duelo entre as seleções vai depender do resultado entre Holanda e Argentina, que disputam as quartas de final da competição. É importante ressaltar que as datas, horários e locais foram definidos pela FIFA antes do evento no Catar começar.

O jogo da Croácia vai passar na Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e no canal do Casimiro pelo Youtube e Twitch.

