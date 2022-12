Neymar na chegada do estádio com óculos "juliet" - Foto: reprodução/redes sociais

Atacante chamou a atenção dos torcedores com estilo

Óculos juliet do Neymar: conheça o modelo usado pelo jogador

Óculos juliet do Neymar: conheça o modelo usado pelo jogador

Neymar já chegou no estádio Cidade Educação, no Catar, para o jogo da seleção brasileira contra a Croácia, mas o que chamou a atenção dos torcedores - e não só dos brasileiros - foi o óculos de sol escolhido por ele: um "juliet", da marca californiana "Oakley". O detalhe é que a peça tem sistema de áudio.

Qual o óculos do Neymar?

O modelo de óculos escolhido por Neymar é um Oakley Thump, que foi um sucesso entre o fim dos anos de 90 e início dos anos 2000. O estilo é chamado de "juliet". A peça tem sistema de áudio MP3 e tem fones de ouvido em suas hastes.

Não tem cabos ou fios. O reprodutor de música é embutido nas hastes dos óculos, assim como os "alto-falantes de expansão sônica" - esses seriam os fones de ouvido - que estão em hastes ajustáveis ​​que deslizam para dentro e para fora e podem se afastar de seus ouvidos se você precisar.

A armação no estilo "X-Men" com lentes de reflexo foi um sucesso quando usado por Tom Cruise no filme “Missão Impossível”, em 1999.

Na web, os torcedores ficaram impressionados com a tecnologia e deram palpite sobre o preço do produto. Mas o modelo não é mais fabricado pela Oakley, então o item usado por Neymar é raro.

Lá em 2004, quando o modelo estava no auge, um par de óculos custava US$ 395 para a versão de 128 MB e US$ 495 para a versão de 256 MB.

Esse óculos do Neymar, vale minha vida KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/E05HD0yYvq — V. Anchieta (@VnOficiall) December 9, 2022

🎥 • الى استاد المدينة التعليمية ❤️‍🔥 pic.twitter.com/D1PQj8Ol8K — عـالـم نـيـمـار (@njnews10) December 9, 2022

NEYMAR CHEGOU NO ESTÁDIO DE JULIETTE pic.twitter.com/nTzfEBmN0d — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) December 9, 2022

Leia também:

Onde será a Copa do Mundo 2026 da FIFA? Disputa será em 3 países

Saiba quais são os 5 critérios de desempate da Copa do Mundo 2022

Onde jogam os jogadores da seleção brasileira?

Quando é escanteio no futebol

Qual é a idade de Messi

Quem o Brasil pode pegar na semifinal da Copa do Mundo