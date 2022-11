Onde assistir final da Taça das Favelas Nacional hoje de graça (19/11/2022)

A Taça das Favelas Nacional apresenta neste sábado, 19 de novembro, na Arena Barueri, as finais feminina e masculina onde jovens atletas decidem o título às 14h (horário de Brasília). Com transmissão da Globo, os confrontos são divididos entre estados e as categorias. Saiba onde assistir final da Taça das Favelas Nacional hoje e os detalhes.

No feminino, as equipes de Rio de Janeiro x São Paulo decidem o título, enquanto no masculino tem São Paulo x Goiás em campo.

Onde assistir final da Taça das Favelas Nacional

As finais da Taça das Favelas Nacional vão passar na Globo ao vivo para todo o país e de graça.

Primeiro, às 14h (horário de Brasília) a final feminina será exibida com narração de Everaldo Marques e comentários de Richarlyson e Paulo Nunes.

Mais tarde, às 15h (Horário de Brasília) a final masculina será comandada por Cléber Machado ao lado de Ricardinho e Paulo Nunes

Taça das Favelas Nacional Feminino - 14h (horário de Brasília)

GLOBO: SKY: 5, 405 / CLARO: 24, 524, 501, 18 / OI: 5 / VIVO: 205, 15, 515 / TV ALPHAVILLE: 17, 127

Everaldo Marques e comentários de Richarlyson e Paulo Nunes.

Taça das Favelas Nacional Masculino - 15h (Horário de Brasília)

GLOBO: SKY: 5, 405 / CLARO: 24, 524, 501, 18 / OI: 5 / VIVO: 205, 15, 515 / TV ALPHAVILLE: 17, 127

Cléber Machado ao lado de Ricardinho e Paulo Nunes.

Equipes na final da Taça das Favelas Nacional

Na grande final feminina da Taça das Favelas Nacional, as equipes de Rio de Janeiro e São Paulo vão disputar o título da temporada na maior competição jovem do país.

A equipe carioca venceu na semifinal Brasília, enquanto as paulistas superaram Minas Gerais. Agora, terão pela frente a decisão na temporada.

Já no masculino os paulistas ganharam do Ceará na semifinal, enquanto os goianos venceram o Rio de Janeiro nos pênaltis também pela semifinal.

Final feminina Taça das Favelas:

Rio de Janeiro x São Paulo

Final masculina Taça das Favelas:

São Paulo x Goiás

Como funciona a Taça das Favelas?

A Taça das Favelas é organizada pela CUFA, Central Única das Favelas, além de ser produzida inteiramente pela InFavela. É uma grande competição de futebol que reúne atletas no masculino e feminino entre as comunidades em todo o Brasil, mas com foco principal no Rio de Janeiro e São Paulo.

Em 2022, a décima edição acontece. Com a pandemia, o torneio foi paralisado. Agora, está de volta em todo o vapor na busca pelo título do Favelão 2022, a grande final da temporada.

O torneio traz o modelo eliminatório entre as equipes. O sorteio é realizado para definir as chaves tanto no masculino como no feminino em todos os estados do Brasil. Em estilo mata-mata, os times passaram fase por fase até chegarem nas finais. No Rio este ano foram 107 seleções, com 28 femininas e 39 masculinas de acordo com a CUFA.

Já em São Paulo foram 128 equipes, em 32 femininas e 96 masculinas.

