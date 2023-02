Acompanhe o jogo do Liverpool x Crystal Palace na Premier League (25/02)

O Crystal Palace recebe o Liverpool neste sábado, 25 de fevereiro, em disputa importante na reta final da temporada no Campeonato Inglês. Válido pela 25ª rodada, o jogo do Liverpool começa às 16h45 (Horário de Brasília) no Selhurst Park Stadium, em Londres. Todos os detalhes da transmissão você confere no texto.

Quando é o jogo do Liverpool?

O jogo do Liverpool no Campeonato Inglês contra o Crystal Palace começa às 16h45, horário de Brasília, neste sábado, 25 de fevereiro de 2023.

O pontapé inicial na partida hoje em estados como Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vai ser às 15h45, devido à diferença no horário entre as cidades.

Na Inglaterra, país em que acontece o confronto, o início vai ser às 19h45, no horário local. O Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília.

Onde assistir Crystal Palace x Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Liverpool hoje na Premier League vai passar na ESPN e Star Plus, às 16h45 (Horário de Brasília)

Com transmissão para todo o Brasil, o canal ESPN exibe a partida entre Crystal Palace e Liverpool neste sábado através das operadoras de TV por assinatura.

Se quiser assistir, o torcedor também pode sintonizar a plataforma de streaming Star +, disponível para assinantes. Dá para acompanhar no site, pelo navegador, ou aplicativo do celular, tablet, smartv ou videogames.

Em qualquer uma das opções o torcedor pode torcer de qualquer lugar do Brasil.

TV : ESPN

: ESPN Online: Star +

Crystal Palace x Liverpool

Este é o embate de número 57 entre Crystal Palace e Liverpool na história do futebol inglês. Os Reds colecionam 32 vitórias, com dez empates e apenas 14 vitórias para o Palace, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

O último encontro entre os dois aconteceu em 15 de agosto de 2022, na atual temporada, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O empate em 1 a 1 foi o resultado.

O Crystal Palace não vence há sete rodadas no Campeonato Inglês. Para não afundar em crise e, principalmente, se afastar da zona de rebaixamento, o elenco precisa dos três pontos neste sábado. O time está em 12º lugar com 26 pontos. Schlupp e Mateta são os destaques dos anfitriões.

Do outro lado, o Liverpool precisa superar a derrota avassaladora para o Real Madrid no meio da semana, durante as oitavas de final da Champions League. Na Premier League, o time não perde por duas rodadas, ocupando a 8ª posição com 35 pontos. Se vencer, pode subir uma posição na tabela rumo à parte de cima.

Escalação de Crystal Palace: Guaita; Guehi, Mitchell, Andersen, Clyne; Lokonga, Doucouré, Ayew, Olise; Schlupp e Mateta.

Escalação de Liverpool: Alisson; Matip, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Bajcetic, Henderson; Salah, Gakpo e Nuñez.

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Quem vai apitar o jogo de hoje

O árbitro Darren England é quem vai apitar o jogo do Liverpool e Crystal Palace na 25ª rodada neste sábado, no Campeonato Inglês.

Os assistentes Dan Cook e Dan Robathan, completam a arbitragem. Já Steve Martin será o quarto árbitro.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Andre Marriner, com o assistente Richard West.

Rodada do Campeonato Inglês

Oito partidas serão disputadas neste fim de semana pela vigésima quinta rodada do Campeonato Inglês, incluindo o jogo do Liverpool hoje.

Sexta-feira, 24/02:

Fulham 1 x 1 Wolves

Sábado, 25/02:

Everton x Aston Villa - 12h (Horário de Brasília)

Leicester x Arsenal - 12h (Horário de Brasília)

West Ham x Nottingham Forest - 12h (Horário de Brasília)

Leeds x Southampton - 12h (Horário de Brasília)

Bournemouth x Manchester City - 14h30 (Horário de Brasília)

Crystal Palace x Liverpool - 16h45 (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Tottenham x Chelsea - 10h30 (Horário de Brasília)

