Assistir jogo do Tottenham x Nottingham Forest hoje na Premier League (11/03/23)

Duelo entre as equipes no Campeonato Inglês vai passar na TV fechada e no streaming ao vivo

Para se recuperar da dolorosa eliminação na Liga dos Campeões, o Tottenham entra em campo neste sábado, 11 de março, para enfrentar o Nottingham Forest na 27ª rodada do Campeonato Inglês. Com início às 12h (Horário de Brasília), o jogo do Tottenham hoje vai ser no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

O Tottenham perdeu para o Milan nas oitavas de final da Champions, enquanto o Nottingham Forest empatou com o Everton no último fim de semana na Premier League.

Onde assistir o jogo do Tottenham x Nottingham Forest?

ESPN vai transmitir o jogo do Tottenham e Nottingham Forest hoje, ao meio dia, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil ao vivo. A partida do Campeonato Inglês não vai passar na TV aberta.

Os canais ESPN estão disponíveis com exclusividade entre as operadoras de TV por assinatura. É preciso obtê-los na programação do seu pacote de televisão. Caso contrário, entre em contato com o seu operador para adquirir.

Como assistir Tottenham online hoje

O jogo do Tottenham hoje está disponível na internet através do Star Plus, serviço de streaming, para quem é assinante da plataforma de entretenimento e esportes.

Só quem paga pelo serviço tem acesso ao catálogo de filmes e séries do Star Plus, ou seja, os combos disponíveis em diferentes opções. Os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, além dos pacotes por ano.

Dá para assistir o Star+ no aplicativo do celular, tablet, videogame e até na smartv, além do próprio site no computador.

Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Entrevista de Richarlison dá o que falar

Após a eliminação do Tottenham para o Milan nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o brasileiro Richarlison conversou com a emissora TNT Sports. O jogador questionou o fato de ser pouco utilizado pelo treinador Antonio Conte em competições nacionais e internacionais.

O brasileiro, decepcionado após a eliminação do clube inglês, disse que a temporada 'está uma merda'.

Assista ao trecho publicado pela TNT Sports.

"ESSA TEMPORADA ESTÁ SENDO UMA MERDA!" Rapaz, o Richarlison ficou pistola depois da eliminação do Tottenham na Champions. E teve recado pro treinador Antonio Conte também... 👀 Confira! #CasaDaChampions 🎙️: @fredcaldeira pic.twitter.com/IJrDt4ekXY — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 8, 2023



Leia também:

Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês