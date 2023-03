Como assistir o jogo do Manchester United x Betis hoje (12/03/2023)

Depois de abrir vantagem no confronto contra o Betis na Liga Europa, o Manchester United concentra as suas atenções no Campeonato Inglês. Neste domingo, 12 de março, enfrenta o Southampton pela 27ª rodada direto do Old Trafford. O jogo do Manchester United hoje começa às 11h (Horário de Brasília).

Onde vai passar jogo do Manchester United hoje ao vivo

Sem transmissão na TV, o jogo do Manchester United hoje na Premier League vai passar no Star Plus, às 11 da manhã, horário de Brasília, para todo o Brasil ao vivo neste domingo.

Não dá para assistir ao duelo entre United e Southampton em nenhum canal de TV neste domingo. A única maneira de curtir vai ser no Star +, serviço de streaming por assinatura da Disney. É preciso ser assinante do produto, ou seja, pagar por mês para ter acesso ao catálogo.

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Com 49 pontos somados em 25 partidas, o Manchester United faz uma campanha impecável dentro de campo no Campeonato Inglês, principalmente depois de um início de temporada tão difícil. O time tropeçou contra o Liverpool na semana passada e por isso vê a oportunidade neste domingo de dar a volta por cima. Em terceiro lugar, coleciona 15 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Do outro lado, o Southampton vem de vitória em cima do Leicester dentro de casa. Na lanterna da Premiere League, o elenco tem 21 pontos com seis vitórias, três empates e 16 derrotas, a pior campanha da temporada. Se vencer hoje deixa a lanterna e consequentemente abre vantagem para as próximas rodadas.

Próximo jogo na Liga Europa do Manchester United

O confronto de volta nas oitavas de final da Liga Europa entre Betis e Manchester United está marcado para a próxima quinta-feira, 16 de março, às 14h45, horário de Brasília, no Estádio Benito Villamarín, na Espanha.

No primeiro jogo, os ingleses venceram por 4 x 1, gols de Rashford, Weghorst, Bruno Fernandes e Antony, enquanto Ayoze descontou para os espanhóis no Old Trafford. Agora, o Betis terá que vencer por quatro gols ou mais na diferença.

