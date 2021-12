Horário e onde assistir Tottenham e Liverpool hoje na TV e online – 19/12

Duelando na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês, as equipes de Tottenham e Liverpool buscam os três pontos neste domingo, 19/12, às 13h30 (horário de Brasília), em confronto pela décima oitava rodada no Tottenham Hotspur Stadium . Saiba onde assistir Tottenham e Liverpool jogando hoje tanto na televisão como no online ao vivo.

Onde assistir jogo do Tottenham e Liverpool hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium , cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em sequência de quatro rodadas sem perder, o Tottenham entra em campo neste domingo completamente confiante para conseguir a vitória. Ocupando a sétima posição do Campeonato Inglês com 25 pontos, os londrinos melhoraram o desempenho com a chegada de Antonio Conte, contabilizando até então oito vitórias, um empate e cinco derrotas até o momento na temporada, podendo ter muito mais saldo se ganharem hoje.

Enquanto isso, o Liverpool tem a oportunidade de fechar a rodada na liderança se ganhar o confronto de hoje e o Manchester City, atual dono da ponta da tabela, perder o seu jogo também neste domingo. Em segundo lugar com 40 pontos, a diferença de um único ponto promete fazer a diferença na briga pelo título. Por fim, o elenco de Klopp tem doze jogos vencidos, quatro empates e uma derrota.

Escalação de Tottenham x Liverpool:

Antonio Conte, técnico dos Spurs, confirmou em coletiva que tem dois casos de positivo para covid-19 em seu elenco, sem citar nomes, enquanto Cristian Romero segue fora.

Já Klopp, comandante dos Reds, não terá Nathaniel Phillips, Harvey Elliott e Adrian, lesionados.

Tottenham: Lloris; Dier, Davies, Sánchez, Reguillon; Hojbjerg, Winks, Tanganga; Lo Celso, Bergwijn, Harry Kane

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson; Henderson, Keita, Milner; Salah, Mané, Firmino

Leia também:

Band será a responsável por transmissão do Mundial de Clubes