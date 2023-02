Onde assistir Fulham x Wolves ao vivo hoje na Premier League (24/02)

Equipes disputam a rodada do Campeonato Inglês nesta sexta-feira; transmissão vai ser na TV e também no streaming

Pela abertura da 25ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Fulham x Wolves se enfrentam no Estádio Craven Cottage, em Londres, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro. A partir das 17h (horário de Brasília), os clubes entram em campo para disputarem os três pontos rumo à reta final da temporada.

O Fulham, que não perde por três rodadas seguidas, ocupa a sexta posição com 38 pontos. Já os Lobos estão em décimo quinto lugar com 23, apenas três pontos do primeiro colocado na zona de rebaixamento.

Como assistir jogo do Fulham x Wolves hoje ao vivo

O jogo do Fulham e Wolves hoje tem transmissão na ESPN 4 e Star Plus às 17h, horário de Brasília, para todo o Brasil ao vivo.

Com exclusividade, a ESPN é a emissora responsável por exibir todos os jogos da Premier League na temporada. Ela é o canal oficial do campeonato no Brasil.

Nesta sexta-feira pós-carnaval, o torcedor precisa sintonizar o canal para assistir ao vivo Fulham x Wolves. ESPN está disponível para todos os estados do Brasil.

Também tem o Star+, serviço de streaming para assinantes. Dá para assistir no site, pelo computador, como nos aplicativos entre os dispositivos móveis.

Escalações:

Os anfitriões não podem contar com Kebano e Cairney.

Para o Wolves, os jogadores Chiquinho, Traoré, Kalajdzic e Hee-Chan seguem indisponíveis.

Provável escalação do jogo do Fulham hoje: Leno; Ream, Robinson, Diop, Tete; Reed, João Palhinha, Andreas Pereira; Willian, Wilson e Cordova-Reid.

Provável escalação do jogo do Wolves hoje: José Sá; Nelson Semedo, Dawson, Kilman, Ait-Nouri; Rúben Neves, Lemina, Moutinho; Pablo Sarabia, Nunes e Matheus Cunha.

Quando é a última rodada da Premier League?

Segundo o calendário da Premier League na temporada, a última rodada (38ª) com disputas entre as equipes está marcada para 28 de maio, domingo.

Como manda a tradição, todos os jogos serão realizados no mesmo horário, ao meio dia, horário de Brasília. A liga de futebol inglês pode realizar alterações até o mês de maio, mas tudo indica que as partidas vão acontecer no domingo.

Arsenal e Manchester City brigam pelo título da temporada. Caso um dos dois atinja a pontuação extrema antes mesmo do campeonato acabar, a última rodada então só vai decidir quem fica com as vagas para a Champions, Liga Europa e Liga da Conferência e quem será rebaixado.

Rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira, 24/02:

Fulham x Wolves - 17h (Horário de Brasília)

Sábado, 25/02:

Everton x Aston Villa - 12h (Horário de Brasília)

Leicester x Arsenal - 12h (Horário de Brasília)

West Ham x Nottingham Forest - 12h (Horário de Brasília)

Leeds x Southampton - 12h (Horário de Brasília)

Bournemouth x Manchester City - 14h30 (Horário de Brasília)

Crystal Palace x Liverpool - 16h45 (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Tottenham x Chelsea - 10h30 (Horário de Brasília)

