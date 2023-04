Onde assistir Manchester United x Brentford hoje na Premier League - 05/04

Saiba como assistir ao jogo do Campeonato Inglês hoje. Foto: Reprodução Robert Hernandez Villalta by Pexels

Após tropeçar no fim de semana fora de casa, o Manchester United cumpre a partida atrasada contra o Brentford nesta quarta-feira (05), válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês às 16h (horário de Brasília). O duelo acontece no Old Trafford, em Manchester, e tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O United segue na quinta posição com 50 pontos, enquanto o Brentford vem em sétimo lugar com 43 pontos.

Onde vai passar o jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United hoje tem transmissão na ESPN e Star Plus ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir a partida nesta quarta-feira.

O torcedor terá que sintonizar a ESPN através da operadora de TV por assinatura que tem em casa. Caso não tenha o pacote da emissora esportiva na programação é só entrar em contato com o operador e trocar o pacote.

Também dá para sintonizar o Star Plus. Por mês, o torcedor precisa desembolsar de R$ 32,90 a R$ 55,90 por mês, com acesso completo ao catálogo de filmes, séries e canais ao vivo.

Quem é o líder do Campeonato Inglês?

O Arsenal ocupa a liderança do Campeonato Inglês com folga. Com 72 pontos, os Gunners tem a vantagem de oito pontos diante do Manchester City.

São 23 vitórias, três empates e três derrotas na temporada. Sob o comando de Arteta, o Arsenal está perto de conquistar o título inglês depois de 20 anos. O último troféu veio na temporada 2003/2004.

Com nove rodadas para o fim da competição, o City de Guardiola é o concorrente direto do time londrino. O Newcastle tem pouquíssimas esperanças, assim como o Tottenham e United.

Escalações de Manchester United x Brentford

Casemiro, suspenso, Tom Heaton, Garnacho, Eriksen e Van de Beek são os jogadores em baixa para o treinador Erik ten Hag.

Para o treinador Thomas Frank, os desfalques são Lewis-Potter e Janelt.

Manchester United: De Gea; Luke Shaw, Martínez, Varane, Wan-Bissaka; Fred, Sabitzer, Bruno Fernandes; Rashford, Antony e Weghorst.

Brentford: Raya; Hickey, Pinnock, Mee, Henry; Jensen, Norgaard, Damsgaard; Mbeumo, Toney e Wissa.

Próximo jogo do Manchester

Após cumprir o jogo atrasado nesta quarta-feira, o Manchester United volta a jogar no sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Contra o Everton, o duelo está marcado para começar às 08h30 (horário de Brasília), no Old Trafford.

Enquanto os Red Devils brigam na parte de cima da classificação, o Everton quer afastar o fantasma da zona de rebaixamento de qualquer maneira. O time ocupa a 15ª posição com 27 pontos, um a mais que o primeiro na degola.

