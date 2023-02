Equipe do Manchester United enfrenta o Leeds neste domingo, 12 de fevereiro, pela rodada do Campeonato Inglês

Onde passa o jogo do Manchester hoje? Onde e horário do Inglês 2023

O Manchester United tropeçou na última rodada do Campeonato Inglês. Se quiser continuar brigando na parte de cima da classificação, terá que vencer o Leeds neste domingo, 12 de fevereiro. A partir das 11h (horário de Brasília), o jogo do Manchester United no Estádio Elland Road é válido pela 23ª rodada do torneio inglês.

Onde ver o jogo do Manchester United hoje?

O jogo do Manchester United hoje vai passar na ESPN e Star Plus, às 11h, horário de Brasília.

Disponível somente para assinantes da TV paga, o canal é dono dos direitos de imagens do Campeonato Inglês na temporada. A emissora transmite para todo o território brasileiro a partida entre Leeds e United neste domingo ao vivo.

Quem não é assinante da TV fechada pode acompanhar no Star +, serviço de streaming de entretenimento e esportes da Walt Disney. No entanto, é preciso assinar o streaming para ter acesso à toda a programação e conteúdos como filmes, séries e documentários, além dos canais ESPN.

Dá para assistir no computador, pelo navegador, como no aplicativo para TV, celular e tablet.

Horário : 11h (Horário de Brasília)

: 11h (Horário de Brasília) Local : Estádio Elland Road

: Estádio Elland Road Onde assistir: ESPN e Star +

LEIA: Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês

Escalações de Leeds x Manchester United hoje:

Os anfitriões não podem contar com Rodrigo, Gray, Forshaw e Dallas, lesionados.

O United, por outro lado, não tem Casemiro, suspenso, e van de Beek, Eriksen, McTominay e Martial.

Provável escalação do jogo do Manchester United hoje : De Gea; Varane, Wan-Bissaka, Martínez, Luke Shaw; Fred, Sabitzer, Bruno Fernandes; Sancho, Rashford e Weghorst.

: De Gea; Varane, Wan-Bissaka, Martínez, Luke Shaw; Fred, Sabitzer, Bruno Fernandes; Sancho, Rashford e Weghorst. Provável escalação do jogo do Leeds hoje: Meslier; Wober, Firpo, Cooper, Ayling; McKennie, Adams, Gnonto, Harrison; Summerville e Bamford.

Quantas vezes o Manchester United ganhou a Premier League?

O Manchester United venceu 20 vezes o Campeonato Inglês, sendo o maior campeão da história.

O elenco ganhou o torneio pela primeira vez em 1907/08, derrotando facilmente os adversários. Naquela época, porém, a competição era chamada de Football League First Division. Mais tarde, em 1992, a Premier League foi adotada oficialmente e hoje tornou-se a maior liga da Europa no futebol profissional.

O United levantou o caneco nos anos de 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 e 2012/13 pela última vez.

Próximo jogo:

LEEDS:

Everton x Leeds - Sábado, 18/02 às 12h (Campeonato Inglês)

Leeds x Southampton - Sábado, 25/02 às 12h (Campeonato Inglês)

MANCHESTER UNITED:

Barcelona x Manchester United - Quinta-feira, 16/02 às 14h45 (Liga Europa)

Manchester United x Leicester - Domingo, 19/02 às 11h (Campeonato Inglês)

