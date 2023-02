Onde vai passar jogo do Arsenal x Manchester City hoje na Premier League (15/02)

Com clássico inglês na programação da quarta-feira, 15 de fevereiro, o torcedor pode comemorar. O duelo entre Arsenal e Manchester City é válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês e tem transmissão na TV e também no streaming para todo o Brasil. Dá para assistir no conforto de casa ou com apenas um toque pelo celular.

Quando for 16h30, horário de Brasília, no relógio, basta sintonizar no canal informado pela TV fechada ou no aplicativo de streaming e assistir ao duelo entre Arsenal e Manchester City nesta quarta.

O duelo entre Arsenal e Manchester City aconteceu em 132 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. Os Gunners tem a vantagem com 63 vitórias, 33 empates e 36 triunfos para os Citizens.

Onde assistir Arsenal x Manchester City hoje ao vivo

O jogo do Arsenal e Manchester City hoje às 16h30 na Premier League tem transmissão na ESPN e Star Plus, para todo o Brasil ao vivo.

ESPN:

O canal da ESPN é o responsável por exibir os jogos do Campeonato Inglês no Brasil. Só ele na TV paga é que pode transmitir cada um dos embates na temporada.

Quem tem o canal só precisa sintonizar o canal no televisor para curtir as emoções do clássico.

STAR +:

A plataforma de streaming Star Plus também é detentora dos direitos do torneio inglês, já que é o serviço da Disney no Brasil. O torcedor deve ser assinante para ter acesso ao conteúdo completo da plataforma, como filmes, séries, desenhos e os canais da ESPN.

Os pacotes vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, com possibilidade de assistir no site (www.starplus.com) ou nos aplicativos para celular, tablet, smartv e videogames

Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Escalação do jogo de hoje:

Provável escalação do jogo do Arsenal hoje: Ramsdale; Saliba, White, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Xhaka, Partey, Odegaard; Gabriel Martinelli, Saka e Nketiah.

Provável escalação do jogo do Manchester City hoje: Ederson; Laporte, Aké, Dias, Walker; Rodri, De Bruyne, Gundongan; Mahrez, Jack Grelish e Haaland.

Gabriel Jesus, Elneny, Nelson e Rowe seguem fora para o Arsenal. Stones é o único desfalque para Guardiola.

Último jogo de Arsenal x Manchester City

O último encontro entre Manchester City e Arsenal foi disputado em 27 de janeiro deste ano, na atual temporada do futebol inglês.

Válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, as equipes disputaram a classificação no torneio mais tradicional da terra da Rainha. Com gol de Aké no segundo time, o time azul levou a melhor e fechou a partida com a vaga garantida na fase seguinte.

O Arsenal, por outro lado, foi eliminado.

Confira os melhores momentos.



