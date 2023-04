Onde vai passar Nottingham x Manchester United hoje ao vivo - 16/04

Confira onde assistir ao jogo do Manchester United hoje. Foto: Reprodução Dom Le Roy by Pexels

Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam neste domingo, 16 de abril, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. O jogo vai ser no Estádio City Ground, em Nottingham, às 12h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Os anfitriões ocupam a 18ª posição, o primeiro da zona de rebaixamento, com 27 pontos. Já o United briga na parte de cima com 56 pontos em quarta colocação.

Como assistir o jogo do Manchester United hoje ao vivo

O jogo do Manchester United hoje será transmitido na ESPN e Star Plus neste domingo. O canal exibe com exclusividade entre as operadoras de televisão por assinatura.

Os canais ESPN estão disponíveis entre as operadoras, ou seja, é necessário obtê-los na programação da TV paga. Entre em contato com o operador para comprar o pacote de canais.

O serviço de streaming disponibiliza também a transmissão do jogo do Manchester United e Nottingham neste domingo. Dá para ver no computador ou no aplicativo pelo celular, tablet ou smartv.

Escalações de Nottingham Forest x Manchester United

Nottingham Forest: Navas; Toffolo, McKenna, Felipe, Willians; Worrall, Freuler, Danilo; Johson, Shelvey e Gibbs-White.

Manchester United: De Gea; Luke Shaw, Wan-Bissaka, Maguire, Malacia; Sabitzer, Casemiro, Bruno Fernandes; Antony, Sancho e Weghorst.

Os anfitriões não poderão contar com Chris Wood, Willy Boly, Handerson, Biancone, Richards, Ryan Yates, Kouyaté e Niakhaté. Já o United segue sem Varane, Martínez, van de Beek, Garnacho e Rashford.

Próximo jogo do United na Liga Europa

O Manchester United disputa as quartas de final da Liga Europa contra o Sevilla. O primeiro embate, realizado na última quinta-feira, terminou em 2 a 2, no Old Trafford, na Inglaterra.

Já o confronto de volta está marcado para quinta-feira, 20 de abril, às 16h, horário de Brasília, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha. Quem vencer se classifica para a semifinal para enfrentar o Sporting ou a Juventus.

Rodada do Campeonato Inglês

Dez jogos vão ser disputados neste fim de semana pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Sábado, 15/04:

Aston Villa 3 x 0 Newcastle

Southampon 0 x 2 Crystal Palace

Everton 1 x 3 Fulham

Tottenham 2 x 2 Bournemouth

Wolves 2 x 0 Brentford

Chelsea 1 x 2 Brighton

Manchester City x Leicester

Domingo, 16/04:

West Ham x Arsenal - 10h

Nottinfham Forest x Manchester United - 12h30

Leeds x Liverpool - 16h