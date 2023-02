Premier League: onde assistir o jogo do Arsenal x Brentford na TV (11/02)

Líder com cinco pontos de vantagem, o Arsenal precisa manter o bom desempenho se quiser levantar a taça. Neste sábado, 11 de fevereiro, enfrenta o Brentford pela 23ª rodada do Campeonato Inglês no Emirates Stadium. O jogo do Arsenal hoje vai ser às 12h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Os Gunners ocupam a liderança com 50 pontos, conquistados em 16 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas também. Se vencerem o jogo deste sábado a vantagem na primeira posição aumenta.

Como assistir o jogo do Arsenal hoje ao vivo

ESPN e Star Plus transmitem o jogo do Arsenal hoje ao meio dia, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil neste sábado, pela rodada da Premier League ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, a emissora só pode ser assistida por torcedores que já são assinantes do grupo de canais de esportes. É preciso ter a emissora na programação.

Mas para quem não é assinante da TV fechada dá para assistir no serviço de streaming Star +. A plataforma está disponível tanto no navegador como no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium

Onde assistir: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Arsenal x Brentford hoje:

Gabriel Jesus e Elneny estão indisponíveis.

Provável escalação do jogo do Arsenal hoje: Ramsdale; Zinchenko, Gabriel Magalhães, Saliba, White; Partey, Xhaka, Odegaard; Nketiah, Gabriel Martinelli e Saka.

Jansson é o único desfalque dos visitantes.

Provável escalação do jogo do Brentford hoje: Raya; Pinnock, Ajer, Mee, Janelt; Norgaard, Dasilva, Jensen; Mbeumo, Toney e Wissa.

Como está a classificação do Campeonato Inglês?

O Arsenal se mantém na liderança com 50 pontos, enquanto Manchester City, Manchester United e Newcastle brigam na classificação.

Na parte de baixo, brigam para escapar contra o rebaixamento o Everton, Bournemouth e Southampton.

1 Arsenal - 50 pontos

2 Manchester City - 45 pontos

3 Manchester United - 43 pontos

4 Newcastle - 40 pontos

5 Tottenham - 39 pontos

6 Brighton - 34 pontos

7 Brentford - 33 pontos

8 Fulham - 32 pontos

9 Chelsea - 30 pontos

10 Liverpool - 29 pontos

11 Aston Villa - 28 pontos

12 Crystal Palace - 24 pontos

13 Nottingham Forest - 24 pontos

14 Leicester - 21 pontos

15 Wolves - 20 pontos

16 Leeds - 19 pontos

17 West Ham - 19 pontos

18 Everton - 18 pontos

19 Bournemouth - 17 pontos

20 Southampon - 15 pontos

