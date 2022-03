Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2022?

Confira como estão as eliminatórias ao redor do mundo para garantir

A classificação da Copa do Mundo está chegando ao fim, enquanto as nações se esforçam para garantir a vaga no torneio de 2022, que está a alguns meses de distância. Veja quais seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2022 e o que esperar do evento no Catar.

A edição deste ano – programada para ocorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro – será a primeira a ser realizada no inverno para evitar as altas temperaturas do verão do Oriente Médio.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2022

Depois do anfitrião Catar, as seleções do Brasil, Argentina, Irã, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai, Inglaterra e Alemanha foram os primeiros países a reservarem o bilhete para o grande baile do futebol no fim do ano.

Trinta e uma nações ganharão o direito de jogar ao lado do anfitrião Catar. Foi predeterminado quantas nações se classificarão de cada região:

África (CAF): 5 vagas

Ásia (AFC): 4 vagas e mais 1 eliminatória do playoff

Europa (UEFA): 13

América do Norte / Central e Caribe (CONCACAF): 3 mais 1 eliminatória de playoff

Oceania (OFC): 1 eliminatória de playoff

América do Sul (CONMEBOL): 4 mais 1 eliminatória de playoff

A tabela abaixo será atualizada conforme as nações conquistam:

Eliminatórias da CONMEBOL

Na América do Sul, 10 seleções brigam por quatro vagas em forma direta enquanto a quinta colocada avança para a repescagem mundial. Brasil, Argentina, Equador e Uruguai garantiram o seu espaço no Mundial da FIFA de novembro em 2022.

Agora só restam uma rodada das Eliminatórias, marcada para 29 de março de 2022, onde somente a vaga na repescagem está disponível. Quem passar vai jogar contra o vencedor das Eliminatórias da Ásia.

1 Brasil – 42 pontos

2 Argentina – 35 pontos

3 Equador – 25 pontos

4 Uruguai – 25 pontos

5 Peru – 21 pontos

6 Colômbia – 20 pontos

7 Chile – 19 pontos

8 Paraguai – 16 pontos

9 Bolívia – 15 pontos

10 Venezuela – 10 pontos

Eliminatórias da UEFA

Neste momento, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha já estão classificadas para a Copa do Mundo após garantirem o primeiro lugar em seus grupos.

A UEFA, entidade responsável pelo futebol na Europa, apresenta 55 seleções em suas Eliminatórias. Entretanto, o caminho até a decisão é muito mais complicado do que parece. Com 10 grupos de cinco e seis times, as Eliminatórias na Europa contam com 10 rodadas onde cada vitória garante 3 pontos, 1 por empate e nenhum na derrota.

Dessa maneira, a equipe que terminar em primeiro lugar no grupo ganha a classificação direta até o Mundial da FIFA no ano que vem. Depois, todos os segundo lugares avançam para a repescagem realizada pela UEFA, ainda sem data marcada, mas provavelmente realizada em março de 2022.

Eliminatórias da AFC

Com 4 vagas disponíveis pela AFC, a Confederação Asiática de Futebol, as seleções seguem na briga para jogar o Mundial de Seleções. Ao todo, 47 países integram o quadro de participantes onde, após três fases, apenas 12 permanecem separadas por dois grupos com seis cada.

Por dez rodadas, as duas primeiras equipes de cada grupo garantem o direito de jogar a Copa do Mundo, enquanto os dois terceiros lugares seguem para a repescagem asiática.

As equipes de Irã, Coréia do Sul, Japão e Arábia Saudita já estão garantidas. A competição está em andamento e segue até março de 2022, faltando o vencedor da repescagem.

Eliminatórias da CAF

Assim como as demais, a CAF, a Confederação Africana de Futebol, também realiza o seu torneio para definir as 5 vagas para o Mundial. Ao todo, 28 pequenas seleções participam da primeira rodada onde sobram 14, que se juntam aos outros elencos formando 40 seleções para disputar a fase de grupos.

Por seis rodadas, a vitória garante 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum. O primeiro colocado de cada um dos dez grupos avança para a fase final onde somente cinco seleções se classificam para a Copa do Mundo de 2022.

Neste momento, a competição realiza a penúltima e última rodada da fase de grupos, enquanto a fase final está prevista para acontecer em março de 2022.

Eliminatórias da CONCACAF

Este ano, a competição da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe decidiu inverter e alterar completamente o seu modelo de disputa que dá 4 vagas para o Mundial de 2022.

Cinco seleções do ranking da FIFA se classificaram para o octogonal da competição, sendo elas Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica e México. Enquanto isso, outras três equipes garantiram a vaga através da fase de grupos com a repescagem de 30 seleções, formando então o octogonal final.

A competição segue até março de 2022 com as três primeiras equipes classificadas de forma direta, enquanto a quarta colocada disputa a repescagem mundial.

Eliminatórias da Oceania (OFC)

Por fim, acontecem também os jogos eliminatórias da Oceania trazendo as seleções da Nova Zelândia, Ilhas Salomão, Nova Caledônia, Polinésia Francesa, Fiji, Vanuatu, Papua Nova Guiné, Tonga, Samoa, Samo Americana e Ilhas Cook.

Entretanto, a competição é um pouco diferente das demais já que dá apenas uma vaga para a repescagem e não ao torneio oficial de futebol entre seleções. As equipes são divididas em dois grupos com cinco e seis seleções, onde as duas primeiras colocadas avançam para o mata-mata e depois a grande final que da a vaga para a repescagem mundial.

O torneio ainda não tem data para começar.

Quando começa a Copa do Mundo?

Jogos inaugurais: segunda – feira, 21 de novembro de 2022

Final da Copa do Mundo: domingo, 18 de dezembro de 2022

A Copa do Mundo FIFA de 2022 começará em uma segunda-feira, com quatro jogos no Catar.

A final da Copa do Mundo ainda será realizada no domingo, conforme a tradição. O troféu será içado pelo vencedor no domingo, 18 de dezembro de 2022.

