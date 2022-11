Seleções estreiam na Copa do Mundo do Catar na manhã de terça-feira, 22 de novembro, pela primeira rodada do grupo C

Argentina x Arábia Saudita: horário do jogo da Copa do Mundo 2022 hoje, terça-feira, 22 de novembro

A seleção da Argentina faz a sua estreia na Copa do Mundo do Catar na terça-feira, 22 de novembro, diante da Arábia Saudita, pela primeira rodada do grupo C na competição. A partida entre Argentina x Arábia Saudita vai começar às 07h (horário de Brasília), direto do Estádio Lusail. Todos os detalhes de como assistir, quem vai jogar e quem são os adversários dos argentinos você confere a seguir.

Que horas começa o jogo da Argentina x Arábia Saudita na Copa do Mundo?

A bola vai rolar entre Argentina e Arábia Saudita às 07h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail, na cidade de Lusail, no Catar.

Como a transmissão segue o horário de Brasília, torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e também em Fernando de Noronha devem se atentar.

O Lusail foi escolhido para ser o palco da grande final da Copa. Com capacidade para receber 88 mil torcedores, o espaço é inspirado no jogo de luz e sombra que caracteriza a lanterna 'fanar', além de lembrar tigelas e vasos da idade de ouro da arte no mundo árabe e islâmico.

Quem vai jogar: Argentina x Arábia Saudita

Argentina x Arábia Saudita horário: 07h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Rodada: 2ª rodada do grupo C

Como assistir Argentina x Arábia Saudita na Copa?

Onde assistir ao jogo da Argentina x Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar ao vivo?

- Globo (TV aberta)

- Sportv (Operadora de TV por assinatura)

- GloboPlay (De graça no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com)

- portal GE (De graça no site www.ge.globo.com)

- FIFA+ (Aberto ao vivo e de graça em www.fifa.com)

Dona dos direitos de imagens da Copa, a Globo é a única que pode passar todos os jogos do campeonato na TV aberta e fechada. É por isso que a emissora e o Sportv transmitem o jogo da Argentina nesta terça-feira.

Na Globo você assiste com narração de Cléber Machado e comentário de Diego Ribas. Já no SporTV a equipe de transmissão não foi divulgada.

O torcedor que quer acompanhar a partida mas não estará em casa pode sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo com sinal aberto da TV Globo. Dá para assistir no aplicativo de celular, tablet, computador e smartv. Além disso, tem também o portal GE (www.ge.globo.com) também de graça.

A novidade é a plataforma FIFA+, serviço de streaming para todo o público do Brasil. A entidade escolheu o público brasileiro para ver primeiro de graça todos os 64 jogos do Mundial. É só acessar o site (www.fifa.com/fifaplus), se cadastrar e assistir.

Qual a escalação da Argentina para Copa do Mundo?

O técnico Lionel Scaloni sofreu com a baixa de Joaquín Correa, da Inter de Milão, além do atacante Nico González, do Atlético de Madrid.

Escalação da Argentina: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez e Di Maria.

#Qatar2022 Lionel Messi 🎙️: "Antes jugaba todo el tiempo y me pasaban desapercibidas muchas cosas importantes. Hoy intento disfrutar mucho más de todo". pic.twitter.com/YDnCeLXYcx — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 21, 2022



Do lado da Arábia Saudita, nenhum atleta é baixa.

Escalação da Arábia Saudita: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki, Al-Shehri, Al-Faraj; Al-Daswari e Al-Buraikan.

Qual é o grupo da Argentina na Copa do Mundo do Catar?

A seleção da Argentina está no grupo C da Copa do Mundo do Catar ao lado de Arábia Saudita, México e a Polônia, onde disputarão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos.

Não há como negar que Argentina e Polônia são as favoritas no grupo. Para os argentinos, Lionel Messi e cia deverão brigar com Robert Lewandowski pela liderança, enquanto o México corre por fora pela classificação e pode até mesmo surpreender. Arábia, por outro lado, deve ser eliminada.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, onde enfrentarão Austrália, Dinamarca, França ou Tunísia.

