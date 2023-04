Luta de Alex Poatan no UFC hoje vai passar na BAND? Confira onde assistir

Diretamente de Miami, nos Estados Unidos, o UFC hoje traz a revanche entre o brasileiro Alex Poatan, atual campeão peso-médio que defende o cinturão, e o nigeriano Israel Adesanya na luta principal do UFC 287. O evento neste sábado tem início às 19h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Poatan busca defender o cinturão na categoria. Em novembro do ano passado, ele nocauteou Adesanya no quinto round e conquistou o título. Agora, eles se reencontram em luta que promete grandes emoções.

Outros três brasileiros estarão em ação no UFC hoje: Gilberto Burns, Luana Pinheiro e Jaqueline Amorim.

Onde asssitir Poatan e Adesanya no UFC hoje?

A luta de Alex Poata contra Israel Adesanya no UFC hoje não vai passar na Band. A emissora só transmite o Card Preliminar neste sábado pela TV aberta.ora só transmite o Card Preliminar neste sábado pela TV aberta.

O Card Principal está programado para começar às 23h, horário de Brasília, e quem vai exibir com exclusividade vai ser o UFC Fight Pass, serviço de streaming para assinantes. Dá para assistir no computador, celular, smartv ou tablet.

A luta principal da noite vale o cinturão meio-médio no UFC.

Lutas preliminares das 19h às 21h - UFC Fight Pass, Youtube e Facebook do UFC Brasil grátis

- UFC Fight Pass, Youtube e Facebook do UFC Brasil grátis Card Preliminar das 21h às 23h - BAND e UFC Fight Pass

- BAND e UFC Fight Pass Card Principal a partir das 23h - UFC Fight Pass

Como assistir o UFC Fight Pass?

O UFC Fight Pass só funciona por assinatura, ou seja, o torcedor precisa pagar o valor necessário para se tornar membro da plataforma e ter acesso ao conteúdo disponível.

Por mês, o apaixonado por artes marciais terá que desembolsar R$ 29,90, ou R$ 298,80 o ano. O Fight Pass tem entrevistas exclusivas, lutas antigas e programas especiais com ídolos entre as diferentes categorias.

O aplicativo funciona no computador, através do site (ufcfightpass.com.br) ou em qualquer aparelho conectado à internet como celular, smartv, videogames ou plataformas de streaming.

Os dispositivos Android, iOS, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, Chromecast, Roku e LG Smart TV aceitam o produto. A narração é de André Azevedo com comentários de Rodrigo Minotauro, Demian Maia e Carlão Barreto.

Programação do UFC 287

A atração principal do UFC 287 neste sábado é o reencontro de Israel e Alex. No ano passado, o brasileiro derrotou o nigeriano em nocaute para ficar com o cinturão peso-médio. Agora, Poatan vai defender o título cara a cara com o seu rival favorito.

Tem também o brasileiro Gilbert Durinho que vai enfrentar o Jorge Masvidal no peso meio-médio em busca da segunda vitória consecutiva. Durinho é o quinto colocado no ranking da categoria.

Tem também Luana Pinheiro disputando contra Michelle Waterson-Gomez no peso-palha e a estreante Jaqueline Amorim diante de Sam Hughes no peso-palha.

Lutas preliminares - 19h no UFC hoje

Peso-palha (até 52,1 Kg): Cynthia Calvillo x Loopy Godinez

Peso casado (até 72,5 Kg): Ignacio Bahamondes x Trey Ogden

Peso-pena (até 65,7 Kg): Shayilan Nuerdanbieke x Steve Garcia

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorimx Sam Hughes

Card Preliminar - 21h no UFC hoje

Peso-médio (até 83,9 Kg): Chris Curtis x Kelvin Gastelum

Peso-palha (até 52,1 Kg): Michelle Waterson-Gomez x Luana Pinheiro

Peso-médio (até 83,9 Kg): Gerald Meerschaert x Joe Pyfer

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Karl Williams x Chase Sherman

Card Principal - 23h no UFC hoje

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Alex Pereira x Israel Adesanya

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Durinho x Jorge Masvidal

Peso-galo (até 61,2 Kg): Rob Font x Adrian Yanez

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Santiago Ponzinibbio

Peso-galo (até 61,2 Kg): Raul Rosas Jr. x Christian Rodriguez

