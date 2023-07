Max Verstappen venceu a prova no Circuito de Silverstone, mas outro piloto foi eleito o melhor piloto do dia

Norris é eleito piloto do dia F1 no GP da Inglaterra 2023

Segundo lugar no Grande Prêmio da Inglaterra neste domingo, 09 de julho, o piloto Lando Norris, da McLaren, foi escolhido por votação o piloto do dia na Fórmula 1. Correndo em casa, o britânico fez bonito e até ocupou a liderança da corrida.

Max Verstappen, da Red Bull, venceu a prova inglesa neste domingo. O holandês tem a vantagem na pontuação da classificação entre os pilotos.

Por que Lando Norris é o piloto do dia F1?

O público escolheu o britânico Lando Norris, da McLaren, como o piloto do dia em Silverstone, no Grande Prêmio da Inglaterra. O atleta da McLaren termino em segundo lugar mas chegou a liderar por algumas voltas antes de Verstappen retomar a ponta.

Lando Norris largou em segundo lugar, mas assim que as luzes se apagaram no circuito, ele pulou para a primeira posição e deixou o holandês da Red Bull para trás. A felicidade dos torcedores do time laranja durou apenas cinco voltas, já que Verstappen voltou para a liderança e de lá não saiu mais.

O piloto inglês manteve a segunda posição durante as 52 voltas no Circuito de Silverstone. Hamilton, da Mercedes, brigou com Lando pela vice-liderança, mas o jovem conseguiu segurar e impedir o sete vezes campeão da Fórmula 1 de tomar o seu lugar.

Lando Norris foi eleito o piloto do dia por votação do público no site da Fórmula 1.

Classificação do GP da Inglaterra 2023.

1º) Max Verstappen (Red Bull)

2º) Lando Norris (McLaren)

3º) Lewis Hamilton (Mercedes)

4º) Oscar Piastri (McLaren)

5º) George Russell (Mercedes)

6º) Sergio Perez (Red Bull)

7º) Fernando Alonso (Aston Martin)

8º) Alexander Albon (Williams)

9º) Charles Leclerc (Ferrari)

10º) Carlos Sainz (Ferrari)

11º) Logan Sargeant (Williams)

12º) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º) Nico Hulkenberg (Haas)

14º) Lance Stroll (Aston Martin)

15°) Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16º) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17º) Nyck de Vries (AlphaTauri)

18º) Pierre Gasly (Alpine)

19º) Kevin Magnussen (Haas)

20º) Esteban Ocon (Alpine)

Como votar no driver of the Day na Fórmula 1?

Para votar no piloto do dia, o torcedor deve acessar o site www.formula1.com/en/vote.html, página principal do campeonato, clicar na aba "Vote" e aí escolher as indicações disponíveis pela entidade, para coroar o melhor piloto do dia em cada corrida.

É de graça para votar. Porém, o torcedor precisa se atentar porque o site está em inglês. Não precisa fazer cadastro e assim que escolher é possível compartilhar a sua votação nas redes sociais.

