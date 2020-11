Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta segunda (16)

Em razão das eleições municipais realizadas ontem, os jogos de futebol que geralmente são realizados no domingo, acontecem nesta segunda-feira (16). Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo na TV.

Pela elite do Brasileirão, dois jogos prometem mexer com a parte de baixo da tabela. Além disso, o clássico paulista na semifinal do Brasileiro Feminino A1 também acontece nesta segunda.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Devido as eleições municipais, jogos que aconteceriam ontem, no domingo (15), foram transferidos. Sendo assim, dois jogos da 21ª rodada do Brasileirão acontecem nesta segunda.

Coritiba x Bahia – 18h – TNT e Premiere

Botafogo x Bragantino – 20h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série C

Três jogos acontecem nesta segunda. Ademais, você pode assistir a terceira divisão do Brasileirão através da plataforma DAZN, ou no site oficial da CBF.

Boa-MG x São José-RS – 16h – CBF TV

Vila Nova x Botafogo-PB – 18h – DAZN

Imperatriz x Paysandu – 20h – DAZN

Brasileirão Sub-20

Vasco x Flamengo – 15h – Sportv

Fluminense x Goiás – 15h – CBF TV

Atlético-MG x Santos – CBF TV

Brasileirão Feminino A1

O confronto remete-se ao jogo de volta da semifinal. A transmissão acontece apenas no Twitter oficial da

Corinthians x Palmeiras – 19h

