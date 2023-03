Minas é campeão pela 3ª vez da Copa Brasil de vôlei feminino 2023

O Gerdau Minas é o campeão da Copa Brasil de vôlei feminino! O elenco de Belo Horizonte venceu o Praia Clube na noite desta terça-feira, 7 de março, por 3 sets a 1 na grande final do torneio nacional na Arena Jaraguá. Este é o terceiro título do clube na história. Confira como foi a partida.

Além do troféu, o time garante vaga na Supercopa 2023 e no Sul-Americano de 2024.

Resultado da final da Copa Brasil de vôlei feminino 2023

Na final da Copa Brasil de vôlei feminino, a equipe do Minas levou a melhor e conquistou o seu terceiro título no âmbito nacional. O time fez uma boa atuação em quadra e venceu o Praia Clube em clássico regional, demonstrando a força dos clubes de Minas Gerais no esporte.

As duas equipes protagonizaram as últimas três finais da Superliga de vôlei feminino.

FINAL PRAIA CLUBE x GERDAU MINAS:

1º set: Praia Clube 26 x 28 Minas

2º set: Praia Clube 18 x 25 Minas

3º set: Praia Clube 25 x 15 Minas

4º set: Praia Clube 17 x 25 Minas

O adjetivo 'espetacular' pode ser usado para descrever o que foi o primeiro set entre Praia e Minas, o famoso Clássico do "Pão de Queijo" no vôlei feminino. O confronto começou equilibrado, mas o Minas logo passou a se colocar à frente no placar entre os principais momentos. O Praia, entretanto, mostrou o poder de reação em quadra e encostou no placar em todas as vezes que o elenco da capital tinha a vantagem. Teve pedido de desafio para os dois técnicos, bloqueio eficiente do Minas e finalzinho emocionante.

O Minas conseguiu levar a vantagem no finalzinho do primeiro set, com 22 a 24 e muita velocidade no ataque e bloqueios. O Praia foi firme e empatou em 24 a 24, depois virou, mas viu as jogadoras de Belo Horizonte virar novamente o resultado para fechar o set em 28 a 26 para o Minas em cima do Praia Clube.

O segundo set foi total do Minas. O time começou melhor e chegou a abrir cinco pontos em sequência, 5 a 0, sem dar chances para as adversárias. O técnico Paulo Coco chegou a pedir tempo para quebrar o ritmo do Minas e as atletas do Praia conseguiram reagir, mas não adiantou, o Minas tomou conta do set com até oito pontos de vantagem.

O Praia até conseguiu marcar os sete pontos, enquanto o Gerdau voltou a atacar com velocidade sem ao menos deixar as rivais verem a bola. Com 18 a 25, o Minas fechou o segundo set com extrema facilidade.

A virada de postura do Praia Clube para o terceiro set foi evidente. O elenco comandou com facilidade a partida, garantindo a vantagem de doze pontos entre 15 a 3 pontos. Abalado emocionalmente em quadra, o Minas pouco criou. O Praia fechou o terceiro set, o seu primeiro na final da Copa Brasil de vôlei feminino nesta terça-feira.

Após a derrota, o Minas conseguiu se recuperar no quarto set e o jogo voltou a ficar equilibrado. Os dois times começaram bem, ponto por ponto mais uma vez. Não demorou para o time de BH retomar o controle da final, abrindo sete de vantagem contra o Praia entre 7 a 13. Até a reta final, o Minas novamente se impôs em quadra e fechou o quarto set para ser campeão pela terceira vez na Copa Brasil de vôlei feminino.

O que é a Copa Brasil de Vôlei?

Sob idealização da CBV, a Confederação brasileira de Vôlei, a Copa Brasil de Vôlei Feminino foi criada em 2007 para reunir equipes do masculino e feminino e consequentemente dar mais visibilidade para o esporte. A Superliga é o principal torneio do vôlei no cenário brasileiro.

Foi por isso que a Copa Brasil teve o seu projeto arrancado do papel para ganhar vida e premiar um campeão nacional.

No feminino, apenas quatro times disputaram a primeira edição. O Rio de Janeiro, hoje Flamengo, conquistou o primeiro título da história do torneio. A competição foi realizada no ano seguinte, 2008, mas pela falta de incentivo teve um longo hiato de seis anos, retornando em 2014, no Paraná. Naquele ano, o Osasco levou a melhor.

Desde então, a Copa Brasil de Vôlei subiu o número de participantes de quatro para oito, começando nas quartas de final, passando pela semifinal e seguindo até a final, sempre em confronto único.

Todos os times campeões

Seis equipes já venceram a Copa Brasil de Voleibol Feminino. O SESC Flamengo, do Rio de Janeiro, é o maior campeão de todos os tempos com quatro títulos. O time, no entanto, conquistou o torneio antes de alterar o seu nome.

A competição de vôlei é disputada desde 2007, quando o Rio de Janeiro VC (ou Flamengo) levantou a taça da primeira edição.

Além do SESC do Rio, o Gerdau Minas, Osasco, Pinheiros, Vôlei Bauru e SESI SP também possuem conquistas.

SESC RJ Flamengo - 4 títulos

2007, 2016, 2017, 2020 e três bronzes.

Osasco - 3 títulos

2008, 2009 e 2018, uma prata e três bronzes.

Gerdau Minas - 3 títulos

2019, 2021, 2023, duas pratas e dois bronzes.

Pinheiros - 1 título

2015

SESI Vôlei Bauru - 1 título

2022

