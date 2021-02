Como diminuir celulite com uma ajudinha da alimentação 

Sem dúvida, a celulite costuma incomodar muita gente. Ela aparece, principalmente, nas pernas, bumbum e braços. Mas você sabe o que causa esse problema? Ele surge por causa de uma inflamação do tecido celular. E isso é resultado do acúmulo de gordura, água e toxinas. Ou seja, a alimentação pode ajudar, e muito, se o seu objetivo é aprender como diminuir celulite.

“A celulite afeta até 85% das mulheres com mais de 20 anos”, informa a nutricionista Cintya Bassi. Por isso, se o intuito é combater o problema, é preciso começar pela dieta. “Inclua, então, nutrientes que auxiliam no combate à inflamação dos tecidos e na recomposição da pele. É o caso, por exemplo, de colágeno, flavonoides, zinco, fibras, vitamina C e vitamina B12.”

Além disso, é necessário cortar da rotina algumas comidinhas nada nutritivas. Isso quer dizer doces, refrigerantes, salgadinhos e gorduras em geral. Vale ter atenção com os carboidratos simples, sobretudo a farinha branca. O ideal, de acordo com Cintya, é montar um cardápio capaz de desintoxicar, desinflamar e melhorar a circulação. É isso que vai ajudar a dar adeus aos furinhos.

Confira agora como diminuir celulite com o auxílio de alguns alimentos poderosos.

Leguminosas – como diminuir celulite

Feijão, lentilha e grão-de-bico possuem ferro, por isso, ajudam no transporte de oxigênio pelo sangue. Como resultado, eliminam mais toxinas das células.

Peixes

Para diminuir a celulite, você precisa ingerir fontes de ômega 3. Escolha, então, opções como sardinha, bacalhau e salmão. Eles melhoram a circulação sanguínea e, por consequência, combatem reações inflamatórias.

Uvas vermelhas

Nós já contamos para você sobre os benefícios da uva. Apesar de seu tamanho, ela é rica em polifenois e taninos. Esses nutrientes favorecem a circulação, protegendo os vasos e combatendo os radicais livres. Ademais, contém flavonoides, que favorecem o funcionamento do corpo. Isso tudo é ótimo para diminuir a celulite.

Abacaxi – como diminuir celulite

O abacaxi tem diversas enzimas, como a bromelina, por exemplo, que facilitam a digestão. Outro ponto importante é sua ação diurética e anti-inflamatória. Isso é perfeito para reduzir os furinhos nas pernas e bumbum.

Aveia

É provável que você já saiba que a aveia dá uma forcinha para o intestino, certo? Isso porque ela é cheia de fibras. E ainda possui silício, que participa da formação do colágeno.

Brócolis e couve

São boas fontes de antioxidantes. Isso é essencial para evitar que as células envelheçam. Também têm vitamina C, um importante protetor das fibras de colágeno. Por isso, aposte nesses vegetais para diminuir a celulite.

Castanha-do-pará – como diminuir celulite

Fonte de vitamina E e selênio, outro importante antioxidante.

Maçã e melancia

É rica em pectina. Essa fibra ajuda a eliminar as impurezas do organismo e, portanto, a diminuir a celulite. Tem ação diurética e favorece o sistema linfático. Possui também potássio, que ajuda a reduzir a retenção líquida.

Probióticos

Os alimentos probióticos reforçam o sistema imune e ajudam na digestão. Assim, eliminam as impurezas do corpo. Invista em kefir, iogurte e kombucha.

Gengibre

O gengibre acelera o metabolismo. Além disso, tem efeito anti-inflamatório e antioxidante.

“Não podemos ainda esquecer da ingestão de água. Ela favorece as trocas celulares e o transporte de nutrientes. Por fim, elimina toxinas na urina”, explica Cintya. Outra dica de como diminuir celulite é a forma de preparo dos alimentos. “Escolha sempre temperos naturais. Assim como cebola e limão. Alho e cúrcuma também fazem muito bem à saúde.”

Por fim, inclua na rotina chá e suco verde. “Estudos relatam que o chá verde pode ter ação preventiva sobre inflamações. Enquanto isso, o suco verde, em geral, inclui alimentos com excelentes nutrientes. Isso certamente vai ajudar a diminuir a celulite.”

Fonte: Cintya Bassi, nutricionista. Coordenadora de Nutrição e Dietética do São Cristóvão Saúde.