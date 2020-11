Eleições 2020: saiba os números dos candidatos a prefeito de Salvador

As eleições 2020 elegerá o novo prefeito e vereadores de cada Município. Os cidadãos devem anotar dois números diferentes, por isso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autoriza que o eleitor leve uma cola com os números dos candidatos que escolher para o dia da votação. A capital da Bahia conta com 9 candidaturas a prefeito, todas foram devidamente deferidas pelo TSE.

Números dos candidatos a prefeito de Salvador

É importante que os eleitores conheçam os candidatos, desde seu histórico na política à feitos e causas pessoais, para votarem com consciência. Veja na lista abaixo os números dos candidatos nas eleições 2020:

Bacelar (Pode) – 19 ;

; Bruno Reis (DEM) – 25 ;

; Celsinho Cotrim (PROS) – 90 ;

; Cezar Leite (PRTB) – 28 ;

; Hilton Coelho (PSOL) – 50 ;

; Major Denice (PT) – 13 ;

; Olivia Maria (PCdoB) – 65 ;

; Pastor Sargento Isidório (Avante) – 70 ;

; Rodrigo Pereira (PCO) – 29.

A imagem abaixo é cola eleitoral oficial produzida pelo TSE, se preferir, faça download em PDF aqui. É importante conferir mais de uma vez para não errar os números nas eleições 2020.

