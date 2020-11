Eleições 2020 SP: números, partidos e propostas dos candidatos a prefeito

As Eleições 2020 SP acontecerá dia 15 de novembro, e 29 de novembro, caso vá para segundo turno. A disputa pela Prefeitura de São Paulo está cada dia mais agitada, com muitas propostas dos candidatos e oscilações nas pesquisas. Por isso, é importante que o cidadão vote consciente, em prol do melhor para seu Município.

O Jornal DCI resumiu as principais informações dos candidatos a prefeito de SP, com os números, partidos, pesquisa e as principais propostas daqueles que possuem mais percentuais de intenção de voto – Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Celso Russomanno (Republicanos) e Márcio França (PSB) -, segundo pesquisas.

Veja também: quem são os candidatos a vice-prefeito de São Paulo!

Números e partidos dos candidatos a prefeito de SP

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Andrea Matarazzo do PSD – 55 ;

; Antônio Carlos do PCO – 29 ;

; Arthur Do Val Mamãe Falei do Patriota – 51

Bruno Covas do PSDB – 45 ;

; Celso Russomanno do Republicanos – 10 ;

; Guilherme Boulos do PSOL – 50 ;

; Jilmar Tatto do PT – 13 ;

; Joice Hasselmann do PSL – 17 ;

; Levy Fidelix do PRTB – 28 ;

; Márcio França do PSB – 40 ;

; Marina Helou do Rede – 18 ;

; Orlando Silva do PCdoB – 65 ;

; Vera do PSTU – 16.

Conheça mais sobre a história de cada partido dos candidatos!

Pesquisa Ibope dos candidatos

Para situar o eleitor sobre como anda as intenções de voto dos eleitores da capital paulista, confira a pesquisa Ibope mais recente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Encomendada pela TV Globo, a amostra ouviu 1.2004 eleitores entre os dias 7 e 9 de novembro, e tem margem de erro máximo de 3% para mais ou menos. Confira!

Bruno Covas (PSDB) – 32%

Guilherme Boulos (PSol) – 13%

Celso Russomanno (Republicanos) – 12%

Márcio França (PSB) – 10%

Jilmar Tatto (PT) – 6%

Arthur do Val (Patriota) – 5%

Joice Hasselmann (PSL) – 2%

Andrea Matarazzo (PSD) – 1%

Levy Fidelix (PRTB) – 1%

Orlando Silva (PCdoB) – 1%

Marina Helou (Rede) – menos de 1%

Antônio Carlos Silva (PCO) – menos de 1%

Vera Lúcia (PSTU) – menos de 1%

Branco/nulo – 11%

Não sabe/não respondeu – 5%

Saiba mais informações sobre essa pesquisa e a taxa de rejeição!

Principais propostas dos candidatos à Prefeitura de SP

Como observado nas última pesquisa de intenção de voto dos eleitores, os candidatos à frente na disputa são: Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB).

Diante disso, o Jornal DCI apurou as principais propostas que estes candidatos fizeram, dentre os temas está saúde; educação e desemprego. Confira!

Propostas de Bruno Covas (PSDB)

Consolidar a expansão da rede de saúde pública municipal, mantendo a ampliação da oferta de vagas, leitos e equipamentos, de maneira vigilante em relação aos riscos resultantes do novo coronavírus, com especial atenção ao pronto cuidado e à prevenção de doenças;

Ampliar o acesso por meio da telemedicina, inclusive a serviços de saúde mental: 60 mil profissionais serão treinados para atender a população a distância;

A partir do ano que vem, as mães que cumprirem o pré-natal no “Programa Mãe Paulistana” terão as vagas dos filhos garantidas nas creches da prefeitura;

Diminuir o peso do Estado, promover novas privatizações e concessões, trabalhar em parceria com a iniciativa privada e facilitar ainda mais, com redução dos entraves burocráticos, a vida de quem quer empreender, gerar emprego e renda;

Veja o plano de governo completo do candidato para as eleições 2020 SP!

Propostas de Celso Russomanno (Republicanos)

Tecnologia e gestão da informação usada em função de benefício do cidadão, com a implantação do teleatendimento em saúde, para consultas médicas à distância, bem como atendimentos de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, etc;

Projeto “O médico é meu”, o cidadão precisa de uma referência em seu atendimento de saúde, organizando e referenciando os serviços necessários;

Ampliar e melhorar a política de geração de emprego e renda por meio da articulação dos Centros de Apoio ao Trabalhador com os programas de qualificação profissional, fomento das micro e pequenas empresas e demais ações de promoção do desenvolvimento econômico do município;

Aos imóveis tombados será isenta a cobrança de IPTU.

Veja o plano de governo completo do candidato para as eleições 2020 SP!

Propostas de Guilherme Boulos (PSOL)

Intensificar os atendimentos não presenciais por Centrais de Teleatendimento, com identificação de caso, orientações emergenciais e assistência remota para garantir consultas virtuais ou domiciliares;

Caso a taxa de ocupação de leitos volte a subir, instituir a fila única do SUS para administração das vagas de UTI, unindo redes pública e privada da cidade;

Propor política de educação bilíngue para surdos, com a participação deles e de suas famílias, fortalecendo as EMEBS e o ensino de libras na rede municipal;

Reestruturar e ampliar os programas Bolsa Trabalho, para os jovens, e o Programa Operação Trabalho, assim como restituir a focalização dos programas de emprego destinados a jovens, mulheres e a população negra;

Política de reorganização tributária e fiscal baseada na proporcionalidade e na progressividade da cobrança de impostos, que objetive garantir equidade na taxação, reduzir as desigualdades sociais e promover a distribuição de renda.

Veja o plano de governo completo do candidato para as eleições 2020 SP!

Propostas de Márcio França (PSB)

Trabalhar vigorosamente para o fortalecimento da prevenção de doenças, não só em relação à pandemia, como ao das demais doenças, sempre orientados pelo conceito de promoção e manutenção da saúde, ao invés de unicamente fazer o “tratamento de doenças”;

Trabalho de sensibilização e educação para a saúde da comunidade, estabelecendo parcerias com as Secretarias de Educação e Assistência Social, Centros Comunitários, Igrejas, etc.

Qualificação de profissionais de creches públicas e conveniadas e adaptação física dos equipamentos para atendimento de crianças com Necessidades Especiais;

Abrir até 250 mil microempresas de graça e emprestar até 3 mil reais, com juro zero;

Veja o plano de governo completo do candidato para as eleições 2020 SP!

Veja também algumas das propostas dos outros candidatos!