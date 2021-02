BBB21: veja que horas começa o jogo da discórdia de hoje (8/2)

O BBB21 desta segunda-feira (8) será exibido a partir das 22h45, segundo o horário oficial divulgado pela emissora. A transmissão do reality show acontece após reapresentação especial da novela A Força do Querer.

Apresentado por Tiago Leifert, nas segundas-feiras o BBB21 costuma contar com o Jogo da Discórdia e o resumo do que aconteceu na casa após a formação de paredão, que sempre é realizada aos domingos.

Que horas começa o BBB21 na Globo?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

De acordo com a programação oficial da TV Globo, divulgada pela própria emissora no site oficial do canal, o programa desta segunda-feira (8) começará as 22h45. O programa geralmente varia entre os horários de 22h20 a 22h45, tudo dependendo das demais atrações do canal.

Leia também – Resumo BBB21: confronto de Gil com Projota e Nego marca madrugada

O que tem hoje (8/2) no Big Brother

Hoje é dia de treta! É comum que nas segundas-feiras uma “reunião de condomínio” aconteça, ou seja, o famoso Jogo da Discórdia. Durante a dinâmica, os brothers respondem a perguntas estabelecidas pela produção do reality e/ou classificam os colegas segundo o que é determinado pela produção do BBB21.

Além do Jogo da Discórdia, a edição relembrará os acontecimentos da segunda semana do reality e mostrará os principais acontecimentos após a formação de paredão da semana, que colocou na berlinda do BBB21: Gilberto, Juliette e Arcrebiano.

Leia também: Karol conta como ganhou prova e web vê trapaça

Como assistir?

Você pode assistir ao BBB21 24 horas, todos os dias, se fizer a assinatura do pay-per-view em uma TV por assinatura, ou se assinar o streaming da Globo, a Globoplay. Os valores pay-per-view podem variar de acordo com cada operadora de TV por assinatura. Se preferir ver pelo streaming, o pacote mensal é R$ 22,90.

Para acompanhar os programas diários do BBB21 é só colocar no canal Globo todos os dias ou ver pela aba “agora na TV” da Globoplay.

Veja também:

Beijo de Lucas e Gilberto e briga de Karol; veja como foi a festa

Veja a repercussão da saída de Lucas

Ouça áudio de Boninho com Projota sobre saída de Lucas

Lucas sai do programa; entenda o que aconteceu