BBB21: Jojo Todynho faz campanha para participar do reality

Nas redes sociais, Jojo Todynho, campeã de A Fazenda 12, puxou uma campanha para participar do BBB21. A cantora publicou vídeos no Instagram e Twitter pedindo para os fãs criarem uma hashtag. A dona do hit “Que tiro foi esse?” comentou que só precisa de 30 minutos no programa para resolver os problemas que tem acontecido na casa.

Jojo também compartilhou um remix que torce pela saída de Karol Conká do BBB21 e comentou que gostaria que Fiuk fosse eliminado junto com a rapper.

Jojo no BBB21?

No Instagram, na tarde de terça-feira (2), Jojo Todynho fez uma série de stories falando do BBB21 e Boninho, o chefão do reality. “Mores, vim pedir para vocês fazerem uma hashtag ‘JojoNoBBB21’ lá no perfil do Boninho. Eu só quero meia hora. Vamos lá subir essa hashtag”, pediu. No Twitter a cantora também publicou vídeo pedindo para fazer uma aparição no programa.

Também nos stories do Instagram, Jojo compartilhou um vídeo com trechos do BBB21 e um remix que repetia: “Boninho, sai da frente, vou expulsar a Karol Conká“. “Queria dar parabéns ao ícone que fez essa produção, só esqueceu de botar o Fiuk, pode ir também ele no embalo, olha Fábio Júnior, que decepção. O seu filho é vacilão”, comentou a vencedora do reality da Record.

As criticas de Jojo à Karol Conká não são novidade, já que a dona do hit “Que tiro foi esse?” vem falando das atitudes da cantora no BBB21, principalmente em relação à Lucas Penteado. Jojo já afirmou que parou de seguir Karol nas redes sociais e que não a admira mais, pois se decepcionou.

@boninho meu amor é só trinta minutinhos vai , será puro entretenimento.#JojoNoBBB pic.twitter.com/Rnvq0KaYcZ — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) February 3, 2021

Bora eu quero no BBB Karol Conká brigando com a Jojo pra hoje#JojoNoBBB pic.twitter.com/5FKLROsX3S — 望む (@____Dione_____) February 2, 2021

Web quer Jojo no reality de boninho

Atendendo aos pedidos de Jojo Todynho, a hashtag ‘JojoNoBBB’ foi criada e muita gente contou como gostaria de ver a carioca no BBB21 para “botar ordem no pedaço”.

Tudo o que eu queria nesse momento #JojoNoBBB pic.twitter.com/biSQ5sbU67 — Müller Ⓜ️ (@mullerdiego) February 3, 2021

#JojoNoBBB seria melhor que paredão falso. Já que é pra escancarar o que tá acontecendo, deixa a gente ver alguém falando umas verdades na cara da Karol ao vivo — Bárbara Saryne (@BarbaraSaryne) February 2, 2021

Queria a Jojo chegando assim no bbb. #JojoNoBBB pic.twitter.com/XHFaD5EHsc — ᵈᵃⁿ ᵗᵒᵈʸⁿʰᵒ #BBB21 (@bbbfanaticoo) February 3, 2021

Se o @boninho topar até eu assino o Globo Play #jojonobbb pic.twitter.com/s41UFKo72j — Susana Boatto (@suboatto) February 2, 2021

