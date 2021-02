BBB21: veja que horas começa a festa do líder hoje (17/2)

Quarta-feira é dia de comemoração no BBB21! Apresentado por Tiago Leifert, as quartas são os dias da semana em que o programa começa mais tarde na TV Globo. Segundo a programação oficial divulgada pelo canal, hoje, 17 de fevereiro, o reality começará às 22h55.

O que tem hoje no BBB21?

Os programas de quarta costumam ser menores por conta da programação da Globo, o reality exibe VTs dos acontecimentos do dia e da madrugada pós eliminação da semana. Nesta terça-feira (16), quem deixou o programa foi Nego Di, que ao bater o recorde de rejeição do reality show, perdeu a disputa pela permanência na berlinda que disputou ao lado de Sarah e Fiuk.

Além disso, quarta-feira é dia festa, hoje (17) os brothers irão se divertir na festa do líder, comemoração que presta homenagem ao fim da liderança da semana, que está nas mãos de Karol Conká. Na noite de amanhã, quinta-feira (18), uma nova prova do líder será realizada e alguém assumirá a coroa da cantora.

Leia também: Nego Di diz que foi usado e manipulado por Karol Conká

Qual o tema da festa do líder de Karol?

O tema da festa do líder é sempre escolhida pelo próprio participante. Ao ganhar a disputa pela liderança, o brother ou sister vai até o confessionário do BBB21 para conversar com a produção do programa. As perguntas sobre o que o participante quer em sua festa geralmente são feitas por Tiago Leifert. É possível assistir ao momento pelas câmeras do pay per view.

- PUBLICIDADE. -

Durante o papo de Karol com Leifert, alguns fãs do BBB21 estranharam a escolha inusitada de tema da cantora, que pediu que seu figurino seja de alienígena. “Eu queria parecer um ET mesmo, ou uma roupa toda prata, ou uma roupa que eu pareça um ET”, pediu a dona do hit “Tombei”. “Tá legal”, respondeu o apresentador do reality.

Karol Conká quer aparecer de ET na festa do líder 🤣🤣🤣#BBB21 pic.twitter.com/1G0CWnJhWD — Fiuk Jackson (@FiukJackson) February 13, 2021

Veja também sobre o BBB21:

Pocah revela motivo de rivalidade com Sarah

Veja a madrugada pós eliminação de Nego Di (17/02)

Pocah expulsou a mãe de casa? Entenda a polêmica

Veja os melhores memes da briga entre Pocah e Gilberto no BBB21