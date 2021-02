Resumo BBB21: acerto de contas e críticas; veja a madrugada (17/02)

A madrugada pós noite de eliminação foi tensa para alguns, triste para outros e de alegria para quem conseguiu se manter no jogo. Assim que o programa ao vivo de terça (16) terminou, Pocah e Gilberto conversaram na área externa sobre o desentendimento que tiveram no confinamento, a dupla tentou chegar a um acordo. Também na madrugada desta quarta-feira (17), Karol Conká não poupou críticas à Nego Di, que recentemente saiu do programa, e que até então era amigo da cantora no reality. Confira os destaques das últimas notícias do programa no resumo BBB21.

Resumo BBB21 – Gilberto e Pocah se acertaram

Chorando muito por causa da eliminação da semana, Pocah conversou com Gilberto sobre seus sentimentos no programa e a briga feia em que a dupla se meteu na madrugada de terça. “Eu não odeio ninguém aqui dentro”, esclareceu a cantora, que completou: “a rivalidade não é uma rivalidade, somos adversários aqui dentro, e sim, nós temos nossas prioridades, pessoas mais próximas, eu me conectei com você, mas por algum motivo nossa conexão se perdeu”.

Enquanto o papo continuou, Pocah também falou sobre a tentativa de acerto de contas com o doutorando em economia: “eu disse para mim que eu não iria correr atrás de você, porque eu estava me sentindo humilhada”. “Tudo o que eu faço aqui dentro é do meu coração, as vezes eu erro, grito. Tô buscando ser mais maleável”, respondeu o brother. Antes do papo de reconciliação terminar, o pernambucano comentou: “prometo que daqui para frente eu vou ter mais cuidado de conversar se eu sentir qualquer coisa. A gente não precisa repetir aquilo que aconteceu”.

Leia também – Resumo BBB21: pós votação tem troca de farpas; veja a madrugada (15/02)

Karol criticou Nego Di

Também no resumo BBB21: amigas de Nego Di no confinamento, Pocah e Karol Conká comentaram a eliminação do brother durante a madrugada de quarta (17). “A Juliette comentou ali: ‘como vocês não viam? Ele não deixa a gente falar’. E eu percebi, ele faz da verdade dele única, é o jeito dele. Ele demorava para me compreender”, contou a dona do hit “Tombei”. “Ele nunca me cortou”, avaliou a dona do hit “Não sou obrigada”. “Ele sempre me cortou, eu e a Lumena”, afirmou Karol.

Em outro papo na madrugada, dessa vez com a presença de Fiuk, Karol criticou o comportamento do humorista no BBB21. “Ele manipulava muito no sentido de sempre tentar entrar na nossa cabeça”, disse a cantora. “Algumas opiniões”, avaliou o filho de Fábio Jr. “E muitas vezes, ignorando o processo de evolução de cada um, cada um tem um tempo para refletir certas coisas”, afirmou Karol, que completou contando: “ontem ele foi falar comigo, a gente não discutiu, mas ele não me deixava concluir. Ele se incomodava com o que a Lumena falou para ele hoje. Ele tentou falar dela para mim”.

A Karol dizendo que nego di manipulava muito, a cara nem arde 🗣 Tiago #BBB21 pic.twitter.com/h1gMx7ALnW — Jean (@sfljeean) February 17, 2021

Leia também – Resumo BBB21: beijo triplo, bebedeira de Gil, fim de Fiuk e Thaís; como foi a festa

Quem saiu do BBB21 ontem?

Nego Di perdeu a disputa pela permanência no reality show no paredão que disputou contra Sarah e Fiuk. O humorista bateu o recorde de rejeição da história do reality show, somando 98,76% dos votos do público.

