BBB 21: veja como assistir Karol Conka no Multishow hoje

Após ser eliminada do BBB 21, Karol Conka– que saiu com rejeição de 99,17% de votos – vai participar do programa ‘A Eliminação’ no Multishow que acontece excepcionalmente nesta quarta-feira (24).

Depois de eliminada, a rapper já esteve no Bate-Papo BBB com Ana Clara. Na manhã de hoje, ela participou ao vivo do café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você.

Karol Conka no Multishow?

Longe de toda a tensão dentro do BBB 21, Karol Conka terá uma conversa mais descontraída com os apresentadores, Bruno de Luca e Vivian Amorim, no Multishow. A cantora de ‘Tombei’ vai falar sobre sua trajetória no programa e comentar sobre os ex-colegas do confinamento. Além disso, ela vai participar do Desafio do Eliminado, uma brincadeira envolvendo os brothers do reality.

Na vez de Arcrebiano, com quem Karol teve um affair no BBB 21, o educador físico teve o desafio de avaliar cada um dos brothers com o ‘queridômetro’. Com o olhar de quem deixou o confinamento, ele analisou cada um e deu emojis de ‘cobra’ e ‘banana’ para Arthur, por exemplo.

Nego Di foi o terceiro a sair do BBB 21 com rejeição, até então a maior da história do BBB, mas que foi passada para Karol Conka. No final de sua participação no programa ‘A Eliminação’, ele recebeu o troféu de planta. O que será que aguarda Karol Conka hoje?

E Nego Di ganha o troféu emoji de planta! 🌿 Não tinha como ser outro! 🤣 #BBBAEliminação @negodioficial pic.twitter.com/HJ49YJvAFU — Multishow em 🏠 (@multishow) February 18, 2021

BBB 21 – Como assistir Karol Conka em ‘BBB – A Eliminação’?

Bruno de Luca e Vivian Amorim estão no comando do ‘BBB – A Eliminação’ nesta quarta-feira (24). O programa será excepcionalmente hoje, às 21:30 no Multishow. Hoje, eles vão receber Karol Conka, a quarta participante eliminada no BBB 21. Pouco antes o canal vai exibir 45 minutos do ao vivo na casa mais vigiada do Brasil.

O canal Multishow é fechado e exclusivo para assinantes. A programação completa está disponível no Globoplay, a plataforma de streaming da Globo.

Já no Youtube, o canal Humor Multishow disponibilizará um episódio inédito e de forma gratuita do #TBT do BBB com a eliminada da semana, Karol Conka. Também no Twitter, os melhores trechos da entrevista serão exibidos para os fãs do programa poderem assistir.

