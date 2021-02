BBB21: veja que horas começa a prova do líder hoje (24/2)

O BBB21 de hoje, quarta-feira (24/2), começará a partir das 22h55, logo após a exibição especial de A Força do Querer, segundo a programação oficial da TV Globo. Hoje descobriremos quem assumirá a liderança da semana.

Além disso, o programa mostrará os principais acontecimentos do dia dos brothers do BBB21 e os destaques da madrugada pós paredão.

BBB21 – Prova do líder

Após mudanças no cronograma por conta da final do Brasileirão, que será amanhã, quinta-feira (25), a prova do líder desta semana mudou de dia e será realizada hoje, quarta-feira (24). Se a disputa não for de resistência e terminar ainda hoje, também descobriremos quem são os participantes que irão para o grupo vip.

Sarah, a atual líder do BBB21, poderá vetar um dos colegas de confinamento antes do começo da disputa. Como a produção não costuma divulgar o estilo e temas das provas antes do início do programa, o público ainda não sabe que tipo de disputa teremos hoje e se a prova será realizada individualmente, como nas duas últimas semanas do reality, ou em duplas, como nas duas primeiras provas pela liderança da edição.

Quem já foi líder no BBB21? Nego Di foi o primeiro, o humorista venceu a prova ao lado de Lucas, que cedeu a liderança pois já estava imune e ficou com um prêmio em dinheiro. Em seguida veio Arthur, que venceu uma disputa com Projota, que ganhou um prêmio especial. Karol Conká e Sarah vieram em seguida. Quem será o sortudo da vez?

Quem saiu no paredão de ontem?

Karol Conká deixou o BBB21, a sister foi indicação da líder Sarah na última formação de paredão e não conseguiu a ajuda do público para ficar. Karol bateu o recorde de rejeição do programa e somou 99,17% dos votos para sair. Gilberto também bateu um recorde, o de menos votado, o brother somou apenas 0,29%.

