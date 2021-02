BBB21: Gilberto atende o Big Fone; veja quem está no paredão

Gilberto foi quem atendeu o Big Fone do BBB21 desta manhã de domingo (7). O pernambucano escolheu imunizar Sarah e colocar Karol Conká no paredão. Ainda na tarde deste domingo, às 18h, o telefone tocará novamente, dessa vez o brother que atender precisará fazer uma troca, um dos emparedados para o lugar de imunizado e vice-versa.

BBB21 – Quem atendeu o Big Fone?

Gilberto foi quem atendeu o Big Fone na manhã de domingo, o telefone tocou às 10h, toda a casa estava dormindo. O brother estava na sala e correu para a área externa, quase foi alcançado por Arcrebiano , mas conseguiu ser mais rápido. Gilberto decidiu colocar Karol Conká no paredão e imunizou Sarah, sua aliada na casa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa é a segunda vez que o Big Fone toca nesta semana, na primeira vez, Arcrebiano atendeu, colocou Thaís no paredão e Juliette como imunizada.

🚨 Gil atende o Big Fone e indica Karol ao Paredão e Sarah ganha imunidade. #BBB21 pic.twitter.com/bfwK8WwdV7 — ✨ gil_juworld ✨ (@teamgilette) February 7, 2021

GIL ATENDEU O BIG FONE SARAH INUNIZADA KAROL CONKÁ EMPAREDADA! #bbb21 pic.twitter.com/bUlQvQsh7Z — Filippe Corrêa (@FilippeCorrea) February 7, 2021

Que horas vai tocar o terceiro Big Fone (7/2)?

O telefone do BBB21 voltará a tocar neste domingo (7), às 18h, a terceira vez que o Big Fone toca. Esta será a última vez que o telefone tocará antes do paredão desta semana. A produção do programa ainda não revelou se o Big Fone tocará mais vezes durante a temporada.

Quem atender o Big Fone na tarde deste domingo irá fazer uma troca: escolher Thaís ou Karol Conká para ser um dos imunes no paredão da semana, e entre Juliette e Sarah para ir ao paredão.

Leia também: relembre 6 vezes em que o Big Fone tocou no reality

Lucas saiu do BBB21

Antes do Big Fone tocar, Lucas Penteado deixou o programa, o ator não teve chance de mexer no jogo antes de sair da casa. A voz do Big Boss informou aos brothers que Lucas não está mais no programa, e que agora a competição é entre 18 participantes.

Veja também:

BBB21: Lucas sai do programa; entenda o que aconteceu

Ouça áudio de Boninho com Projota sobre saída de Lucas

Beijo de Lucas e Gilberto e briga de Karol; veja como foi a festa

Nego Di diz que Gilberto tem aparência de ‘neandertal’ e ‘sujinho’